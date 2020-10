Los autos usados son una nueva opción para los ahorristas

Desde que comenzó la pandemia, la venta de autos viene en declive en la ciudad. Tanto los cero kilómetro como los usados sufrieron un parate, porque los precios se actualizan a la par del dólar y hay pocos compradores en la calle.

“No hay venta por las restricciones y porque hoy el mercado es muy chiquito, con gente de Neuquén solamente, porque la gente del interior ya no puede venir a comprar un vehículo; los que venían desde Añelo, Zapala, Cutral Co o El Chañar no pueden concurrir”, confió Javier Gauna, gerente de Mapaal.

Señaló que, entre los clientes que logran llegar al local, “lo que más sale es mucho utilitario y autos para trabajar, esas camionetitas de menos de 600 mil pesos para poder hacer encomiendas, repartos o un negocio propio, que debe ser gente que quedó vacante del petróleo u otra actividad”.

David Contreras, de El Negrito Autos, coincidió en que “el mercado tuvo un parate bastante importante con la pandemia, por el cero kilómetro que no hay en stock y tarda meses en llegar, que lleva también a que el usado no ingrese a las concesionarias”.

Sobre los clientes, comentó que hay muchos ahorristas “que por ahí tienen 200 o 300 mil pesos y prefieren endeudarse en 300 o 400 mil más porque, con la inflación tan alta y la tasa fija en pesos que ronda un 37 por ciento anual, dentro de un año, les come la cuota y resguardan su dinero”.

En-plena-crisis,-el-mercado-de-los-usados-salvó-la-ropa.jpg

Al igual que los cero kilómetro, los usados aumentaron en pandemia al ritmo del dólar, entre un 4 a 7 por ciento mensual. Por eso, un modelo económico que salió de fábrica en 2010 no baja de 500 mil pesos cuando el año pasado, por ese precio, se conseguía un coche de 2015 en adelante. A favor, quien invierte en un vehículo se asegura una actualización de sus ahorros.

“Se movió un poco la demanda por los cambios del dólar, porque la gente, en vez de tener los pesos, tiene un vehículo como ahorro, porque sabe que los pesos se desvalorizan día a día”, confirmó Guillermo Villarruel, vendedor de Argencar Neuquén. Añadió que, de todos modos, “ese movimiento es apenas un alivio, porque las ventas siguen muy caídas respecto del año pasado”.

En la ciudad, hay una veintena de concesionarias que se dedican a los usados y entre todas se disputan los clientes que ahorran en cuatro ruedas. Nicolás, de Ledda Automotores, señaló que la competencia es fuerte “y ahora, con las restricciones, se hizo más difícil todavía porque no hay gente en las calles”.

Señaló que la expectativa en el sector es que el dólar se estabilice hacia fin de año y el gobierno flexibilice la circulación, “porque eso va a permitir salir un poco de la incertidumbre en la que estamos”.