Los beneficios de la nueva ley de alquileres se verán con el tiempo

“Creo que el mercado inmobiliario está atravesando una crisis, no está pudiendo alquilar y las ventas están paralizadas. Si el mercado inmobiliario pretende hacer un incremento por la ley, se va a terminar perjudicando porque no van a poder alquilar esas propiedades” , señaló en diálogo con LU5 Pamela Gaita, referente de la Unión de Inquilinos.

Tras la publicación oficial, recién a partir del miércoles, los contratos que se firmen entre inquilinos y propietarios estarán bajo la modificación de la ley de alquileres.

Gaita aseguró que últimamente hubo confusión en torno a la ley y que algunos inquilinos se vieron presionados para firmar un contrato antes de la modificación de la ley.

Entre los puntos más destacados de ley se encuentra el artículo que establece la extensión del plazo mínimo legal contractual de dos a tres años. Además, se obliga a registrar todos los contratos de alquiler en la AFIP; y en cuanto al depósito será sólo de un mes por los tres años al valor del primer alquiler.

“Hay muchas consultas por la renovación y aumentos. Hay propietarios que nos consultaron porque tienen una propiedad y el inquilino no les están pagando el alquiler, pero son los menos”, señaló.

La referente de los inquilinos sostuvo que en líneas generales el decreto 320/20 no fue cumplido, en relación a la suspensión de aumentos en los alquileres y la prohibición de desalojo establecida hasta el 30 de septiembre. En alusión a la prórroga que estableció el Gobierno por decreto hasta esa fecha para el pago de alquiler, en aquellos que no hayan podido afrontarlo, pero que en esos casos deberán cancelarlo a partir de octubre en seis cuotas.

“No le alcanza la plata, es mucha la presión de los precios de alquiler. Lo vamos a ver en el tiempo, pero no ahora que va a haber aumento”, observó Gaita al tiempo que añadió: “No nos parece razonable que aumenten. El propietario no pierde plata, pierde rentabilidad, su propiedad aumenta”.

De acuerdo a la publicación del Boletín Oficial, la Ley 27.551 modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación.

Además de los tres años de plazo de la duración de los contratos, entre los nuevos beneficios para los inquilinos hay una indexación anual sobre la base de un coeficiente entre el Indice de Precios Al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá publicar periódicamente el Banco Central. También está la posibilidad de proponer dos garantías a elegir por el propietario.