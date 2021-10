Los cazatalentos de Boca están en Neuquén: se probarán unos 700 jugadores

Después de pasar por Cutral Co, el club xeneize arribó a la capital, con la presencia de Diego Medina, el responsable número uno de captación de Boca y Emiliano Gallo, supervisando. Este jueves probaron a las categorías de la 2006 a la 2009. Este viernes continuarán con divisiones de 2010 a 2013.

Además, Laffite explicó que tuvieron que restringir la difusión de la actividad, para asegurar una organización que garantice la posibilidad de concretar una prueba de calidad a los deportistas participantes.

De todas formas, recibieron jugadores de capital y de diferentes localidades neuquinas y rionegrinas. “Hubo alrededor de 150 chicos por categoría”, señaló.

Sebastian Fariña Petersen

“Es una actividad oficial del club. Diego Medina, que está en captación y es el principal responsable en esa área, es un honor que venga y se haga presente en Neuquén, al igual que Emiliano Gallo, su colaborador”, destacó Laffite.

Y añadió: "Sin inscripción se hace muy difícil hacer una prueba, porque no sabés cuánta gente puede venir y se le restringe al chico la cantidad y calidad de tiempo para mostrarse”.

Sebastian Fariña Petersen

“La idea es que puedan tener más de una oportunidad. Capaz que justo ese día, no era su día y no significa que no pueda ser un profesional más adelante. Durmió mal, está nervioso, entre muchas otras cosas más que le pueden pasar a un chico”, sostuvo.

“Hay que dejar en claro que esta es una prueba y puede haber muchas más. No hay que bajonearse y hay que seguir trabajando duro. Si uno quiere pelear los sueños, hay que pelearla y los chicos pueden hacerlo”, afirmó Laffite.