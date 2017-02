Buenos aires.- No es cuento chino. Ya vinieron por Carlos Tevez y se lo llevaron de Boca, dejando a los hinchas lamentándose y al Apache mal parado por haber priorizado los billetes al amor al club. Ahora vienen por goles. Le apuntaron al delantero de River Lucas Alario, y la cifra es tentadora e irresistible. Alrededor de 18 millones de euros, su cláusula de salida.

“Tenemos una oferta de China que cierra el 24. Él no está muy convencido de ir. Nosotros estamos pensando bastante. Tenemos arriba de la mesa una propuesta que estamos estudiando. Quedan diez días. Hay tiempo. No hay una intención de salir desesperadamente en este momento”, detalló Pedro Aldave, representante del goleador en diálogo con Radio Continental.

Por ahora, la prioridad para Alario es jugar la Copa Libertadores, pero el poder del dinero puede hacer cambiar algunas prioridades.

Aunque, claro, su representante lo niega: “Veremos qué hacer. A Lucas no le quita el sueño ir a China, pero hay que estudiar las posibilidades. No es una cuestión de plata, es una cuestión deportiva. Él tiene la ilusión de la Copa, pero es larga”.

“En esta oferta, River no está al tanto porque es una decisión unilateral del jugador, que tiene que hacer uso de la opción de rescindir el contrato. No es una negociación entre clubes. Pero nada nos quita el sueño. En su momento PSG hizo una oferta pero no llegaba a la cláusula. Y una cosa es ir a China y otra a Europa, la idea no es salir mal de River”, agregó.

La opción de hacer uso de la rescisión del contrato es una decisión que tiene que tomar el delantero.

Larrondo hizo fútbol

En un día donde en River se respiró onda oriental paralelo a la oferta por Alario, en el entrenamiento de ayer hizo su presencia el Chino Ariel Rojas, flamante refuerzo millonario que se reencontró con viejos conocidos y nuevos compañeros.

En el entrenamiento, la novedad fue la vuelta de Marcelo Larrondo, que se movió junto a todo el plantel. “Tenemos buenas expectativas y si sigue trabajando como hasta ahora, veremos si lo llevamos a San Juan” para el amistoso del viernes contra San Martín”, expresó el DT, Marcelo Gallardo.

El delantero es prácticamente una incorporación más para el Millonario. Tanto Larrondo como Luciano Lollo se sumaron a la práctica de fútbol en espacios reducidos y dejaron buenas sensaciones en el Muñeco. “Empezaron la semana entrenando con el grupo. Vamos a ir llevándolos para que se sientan cada vez más fuertes y e iremos viendo cómo evolucionan”, manifestó el Muñeco.

Prendieron fuego el auto del Pity

El resistido -por una parte del la hinchada de River- Gonzalo “Pity” Martínez amaneció ayer con su automóvil incendiado en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Villa Urquiza. El Audi blanco del jugador quedó completamente dañado en el interior y en la zona del motor mientras estaba estacionado en la calle Echeverría al 4500, durante la madrugada. Allegados al futbolista descartaron que el hecho tenga relación con las amenazas que había recibido meses atrás por parte de un sector de la barra brava del club.

“Tengo bronca porque me tocaron el timbre, me dijeron que se estaba prendiendo fuego el auto. Espero que salga a la luz esto y que pague si tiene que pagar”, sostuvo Martínez al salir del entrenamiento de River en el predio de Ezeiza.