Los clubes ya están listos para el verano: ¿cómo serán los protocolos?

Si bien cada uno tiene las respectivas habilitaciones, las puertas de las instituciones ya se empiezan a abrir y los socios, junto con su grupo familiar, serán los únicos que podrán ingresar a los predios.

"Si nosotros abrimos se descomprimirá el Paseo de la Costa y el Río Grande, además de plantear una opción más confiable para los vecinos", aseguró a LMN el presidente del club Biguá, Mauricio Zeta, quien describió cómo serán las burbujas: "Se van a hacer en el suelo unos globos de cuatro metros cuadrados distribuidos en todo el predio para que la gente, con su grupo familiar directo, se instalen ahí, y si tienen que movilizarse lo deberán hacer con barbijos".

El alcohol en gel estará presente "en cada una de las zonas comunes". "La idea es que vengan a pasar la tarde y que todos los grupos tengan una distancia de, por lo menos, dos metros. En el caso de que quieran ir al baño, deberán hacerlo con los tapabocas y respetando en los movimientos la misma distancia, lo mismo si se quieren ir a meter al río", agregó Zeta.

En principio, solo podrán ingresar los socios. "Esperemos que no haya que hacer falta y dependerá siempre de la cantidad de gente que venga y si viene toda junta o no. Nosotros tenemos un predio grande y creemos que no va a haber problemas, pero en el caso de que se precise, deberemos filtrar por DNI", explicó Zeta.

Lo que no contempló el protocolo de este club es el ingreso a las piletas. "Por el momento, nosotros tenemos dos piletas en Biguá y no estarán habilitadas. Es una situación compleja porque es difícil regular la gente o los tiempos que debe pasar cada uno", se lamentó Zeta. Y aseguró que "al tener acceso al río eso no será un problema mayor".

Por su parte, en Biguá creen que con el mismo personal extra que se sumó en el verano 2019-2020 alcanzará. "Igual siempre depende de la responsabilidad de la gente porque no vamos a poner un policía o un vigilado para cada burbuja a controlar que las medidas de seguridad se cumpla", cuestionó.

Club Ceppron

Patricia Martínez explicó que las instalaciones del Club Ceppron ya están recibiendo a los socios. El protocolo prevé la entrada a partir del DNI del titular, en donde las terminaciones pares podrán ir lunes, miércoles y viernes, y las impares, martes, jueves y sábado.

"Solo se va permitir el ingresos de los socios y su respectivo grupo familiar", aclaró la presidenta de la institución, tras explicar que se deberá solicitar un turno con al menos un día de anticipación para poder tener la aprobación.

"Es esta solicitud que cada uno detallará nombre del titular, datos de la familia, datos de contacto y en la puerta al constatar que ese día si estás habilitado. Además, se tomará la temperatura y deberán firmar una declaración en el ingreso del predio", agregó Martínez.

Antes de entrar, el personal constatará que traigan al menos un "Kit de elemento de sanitización", como alcohol en gel, jabón de mano, una toalla.

Una vez dentro, se le asignará una mesa y se deberán mover lo menos posible de allí. "Si antes entraban 100 familias por día, hoy sería unas 30 porque se redujeron las mesas como también los baños. De cada 6 que hay, deberemos clausurar dos, para dejar espacio entre medio", detalló.

Por su parte, las parrillas en Ceppron estarán inhabilitadas.

Este club al no tener piletas, el acceso directo al rio será la opción para poder refrescarse. "Pero eso será siempre bajo la responsabilidad de cada uno porque el primero de diciembre arranca la temporada y es cuando podemos contratar a los guardavidas", aclaró.

El Club Alemán

Al no tener acceso al río, el Club Alemán debió hacer un protocolo casi único para el acceso a la pileta. "El ingreso a los natatorios se hará por turnos y solo podrán ingresar 40 personas en cada uno de ellos", explicó el gerente Hugo Agorreca.

Si bien tienen proyecto hacer una app para poder solicitar el lugar, comenzarán a hacerlo mediante una planilla. "Habrá distanciamiento obligatorio y en la pileta grande, en donde antes entraban 100 personas, ahora habrá 50 o un poco menos", describió.

El Alemán tiene un predio "extenso" por lo que los administradores no creen que tengan "demasiados problemas" con la convocatoria de personas.

"Lo que sí preocupa es tema de costos, nosotros debemos contratar a más personas que limpie las piletas por cada uno de los turnos, además del resto que debemos emplear para los baños y zonas comunes, y tendremos un 50% menos de personas, que genera un 50% menos de ingresos", expuso Agorreca.

El Club Alemán convocó menos que el año pasado, pero igual celebra los resultados de la actual temporada. El Club Alemán en la temporada de verano 2019-2020. Maria Isabel Sanchez

Bajo el escenario económico, planteó que la pileta para mantenerla en condiciones "tiene un costo de 10 mil pesos por día". "La expectativa para estas vacaciones es complicada. Los costos para ir de vacaciones van a estar más elevado, así que la opción del club es económica y a nosotros nos genera una cierta motivación porque sabemos que la gente se va a acercar, a pesar de todo", concluyó Agorreca.

Si bien los socios deberá seguir los protocolos particulares de cada uno de los clubes, en todos está previsto el distanciamiento social. En cada uno de ellos se hará una "burbuja" para que las familias tengan su lugar asignado para todo el día.

Al ser la pandemia poco predecible de lo que sucederá, se recomienda contactarse con el club y preguntar cuál es el protocolo para ese momento. "Todo cambia muy rápido", aseguraron los tres directivos en sus respectivas entrevistas.

La temporada de verano está por llegar, el calor comienza a llenar los ríos y el coronavirus parece no marcharse. "Lo mejor es hacerlo de una forma segura y desde los clubes, o desde el que presido en particular, vamos a dar la mayor seguridad para que nos sigamos cuidando entre todos", concluyó Patricia Martínez, presidenta del Club Cepron.