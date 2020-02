Los comerciantes empezaron el año con el pie izquierdo

El arranque de este año no fue la excepción y los volvió a dejar en offside. "El movimiento comercial en enero fue menor a la baja común que solemos tener a principio de año, y calculamos que la disminución en la actividad hidrocarburífera tuvo mucho que ver con estos resultados. No ha sido un mes aceptable", manifestó Phielipp, aunque no dio mayores precisiones. Otro de los factores que afectaron a los comerciantes fue el éxodo turístico de las vacaciones, que les quitó miles de clientes.

De cualquier manera, el dirigente se mostró optimista respecto de que mejore la situación en los próximos meses. Aseguró que en estos primeros días de febrero hubo una notable "reactivación del movimiento", y consideró que podría evolucionar favorablemente en función de los aumentos salariales que consigan los trabajadores de los sectores público y privado y de la generación de empleo.

Además, puntualizó que la tarjeta alimentaria que lanzó el gobierno nacional podría tener un impacto positivo en el comercio y las ventas.

Además, los comerciantes se enfrentan a un monstruo que no para de crecer en la ciudad. Se trata de las compras por internet, una modalidad que permite que los consumidores encuentren los mismos productos que en las vidrieras del centro a un precio considerablemente más bajo.

