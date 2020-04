Si bien son muchos los comercios que lo están poniendo en práctica en Neuquén capital, la mayoría aseguró que es muy poco lo que recaudan y que no alcanza ni para cubrir sus gastos.

Juan Carlos Martínez, empresario dueño de una parrilla y una rotisería en la capital, explicó a LMN que su estructura es de 15 empleados y que con ese número tan reducido de ventas le es imposible hacer frente a todas las responsabilidades durante la cuarentena.

Martínez contó que si bien pueden adaptarse a vender como delivery, su negocio era otro. En su caso en particular aún no pudo terminar de pagar todos los salarios de marzo y su visión del futuro es cerrar sus puertas porque no puede hacer frente a los gastos sin trabajar.

"Nosotros armamos un negocio de acuerdo a nuestras habilidades y, si bien esta situación es de fuerza mayor, creo que los comerciantes y empresarios estamos siendo perjudicados en nuestros derechos porque por un lado nos obligan a no abrir, pero por otro a mantener la estructura. ¿Cómo lo hacemos?", se preguntó el comerciante con preocupación.

Por su parte, Bia Baldim, dueña con su marido de una cervecería céntrica, contó que "no" saben cómo van a seguir ante la baja de ingresos. Con lo que vendieron en 20 días a través del delivery no llegan ni a un tercio de los sueldos que deben abonar a sus empleados, sin contar ni siquiera los suyos. "Si el gobierno no ayuda a pagar los salarios de abril no sé cómo vamos hacer", indicó Baldim, quien además dijo que no pudieron pagar ningún servicio y que tuvieron un respiro porque el dueño del inmueble donde funcionan les perdonó un mes de alquiler.

"Además los comerciantes no veníamos de un buen año y las empresas no estaban preparadas con colchón financiero para soportar una crisis. En nuestro caso nosotros cerramos una sucursal el 1 de enero y todo esto empezó en marzo", relató.

La mayoría de los comerciantes consultados aún no pudieron acceder a los créditos blandos que se anunciaron a través del gobierno nacional por lo que están muy enojados y llenos de incertidumbre.

"Necesitamos que se dejen de discursos y que se facilite el acceso a créditos reales que alcancen para afrontar esta situación", reclamó Martínez.

Otra de las situaciones que contaron que sufren los comerciantes gastronómicos es la cantidad de personas informales, quienes también apremiados por la situación, salieron a vender comida casera.

Miguel Moreno, empresario del rubro de las heladerías, contó a LMN que además la mayoría de los comercios sufrieron una readaptación para funcionar como delivery. "Es el caso por ejemplo de los restoranes, que no lo hacían antes y ahora intentan vender empanadas, o lomitos. Pero las ventas son muy pocas. No todos los negocios se adaptan a esta modalidad", explicó.

Incluso otra de las restricciones que tiene este sector es que las ventas se pueden entregar solo hasta las 21, y aseguran que los neuquinos cenan más tarde por lo que habían pedido al gobierno local que se permita hasta las 23.

Andrea Sánchez, otra de las comerciantes consultadas, insistió en que esta reducida venta "no" les permitirá pagar alquileres, ni servicios ni impuestos.

"No tenemos respuestas del gobierno de nada, ni de los bancos. Necesitamos que el gobierno agilice los préstamos blandos para poder mantener a nuestra gente. Lo que más nos interesa es mantener a toda la gente que tenemos trabajando, pero para eso necesitamos una ayuda del gobierno", afirmó Miguel Moreno.

