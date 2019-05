Los creadores de Vaca Muerta

Todavía el partido no se empieza a jugar, pero las encuestas y la proyección de la economía predicen serias dificultades (tal vez insalvables) para el gobierno de Mauricio Macri. En su fugaz paso por Vaca Muerta, exhibió como un logro el haber puesto en marcha las exportaciones de petróleo y gas en el país. Fustigó al kirchnerismo por el déficit energético durante 12 años, una verdad a medias si se tiene en cuenta que las tarifas, producto de la política energética, aumentaron más de un 4000% en estos tres años y pulverizaron en salario de los más pobres. El Presidente, ante unas 30 personas que había sentadas en un acto en Loma Campana, tras la inauguración de un oleoducto, habló de que en estos tres años y medio su gestión hizo “los cimientos” para continuar con su proyecto. No habló de su reelección, pero sugirió que había que votar la continuidad del macrismo para no volver a “épocas oscuras”. Y comparó además la situación que viven los venezolanos con lo que pudo haber pasado en el país a finales de 2015, con el desbalance energético. El discurso con tono a campaña tuvo aplausos bastante cerrados. No hubo un fervor de los simpatizantes de Cambiemos (fueron pocos a ese acto, no estaba el quiroguismo) y tampoco hubo loas por parte del MPN. El mismo Macri lanzó frases que intentaron tener la complicidad del gobernador Omar Gutiérrez. “Esto lo hicimos hace tres años y medio y hay que recordar, Omar, dónde estábamos hace tres años y medio, recibimos un país que importaba energía y cada vez más”, expresó. Vaca Muerta existe mucho antes de la actual gestión nacional. Tuvo otro impronta, pero su impulso tuvo más que ver con el lobby pretérito que con la cosecha de logros de Macri.