Los desafíos para acceder al aborto a dos años de la ley

Reúne opiniones de proveedores de servicios de salud, activistas y abogadas de todo el país e información oficial. La ley 27.610 IVE/ILE “ayudó a generar una transformación cultural que liberó al aborto del estatus de lo clandestino, no solo por el hecho concreto de estar disponible legalmente sino en el discurso social y de los y las profesionales de la salud”, destacó Agustina Michel, abogada e investigadora del Cedes.

Sin embargo, “todavía se detectan servicios de salud en los que no se brinda información suficiente o no se hace de forma respetuosa, con escollos burocráticos o demoras”, identificó el informe. El uso de tecnología riesgosa y obsoleta es uno de los obstáculos encontrados por las investigadoras, ya que “aún se realizan legrados para terminar el procedimiento de aborto aunque no están recomendados, mientras que resta fortalecer la utilización de la aspiración manual endouterina como una opción recomendada para los abortos o el tratamiento con medicamentos”.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva informó que en el primer semestre de 2022 se distribuyeron 38.229 tratamientos de misoprostol, el medicamento recomendado por la OMS para realizar abortos. El Ministerio de Salud también incluyó el combipack, régimen combinado de los medicamentos mifepristona y misoprostol “que resulta seguro y eficaz”, resaltó el reporte. “Que más personas accedan a la IVE y a la ILE a través de procedimientos con estos medicamentos es muestra de una mejora en la calidad de la atención”, añadió.

Aborto legal.jpg

En la Argentina hay dos laboratorios que producen misoprostol para abastecer al sistema de salud público: Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, que lo hace desde el 2019, y Productora Farmacéutica Rionegrina S.E., desde el 2021. Recientemente se sumaron uno de San Luis y otro de La Plata

Atención con dudas

Otro escollo identificado por el reporte de Cedes e Ibis fue que hay servicios de salud en los que la ruta de la atención para el IVE es poco clara, y a veces se demandan más procedimientos de los que la ley plantea.

Objetores de conciencia

En distintos puntos del país se detectan objeciones de conciencia . “Son malas objeciones cotidianas, como por caso, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos”, dice el reporte.