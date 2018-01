Los deseos de Gallardo se hacen realidad en River

El Oso acaparó todas las miradas luego de las extensas negociaciones que implicó su regreso al país. “Quiero ganar títulos con River, quiero ganar la Libertadores y sumarme a este equipo”. Además resaltó el interés demostrado por el entrenador millonario, lo que inclinó su decisión. “Eso estuvo por encima de todos los demás clubes que me quisieron”, dijo al respecto. El Oso descartó que su pase -el más caro en la historia de River- le genere presión y aclaró: “Paguen lo que paguen, la presión es la misma”.

En relación con sus futuros compañeros, el ex Vélez señaló que valora la posibilidad de compartir la delantera con Ignacio Scocco porque lo considera “un gran jugador” a la vez descartó posibles rencores por su paso en Boca ya que fue muy breve.

Arco cubierto

La otra incorporación cuyo pase no estuvo exento de idas y venidas fue la de Franco Armani. “Puse mucho de mí porque quería venir”, expresó el campeón de la Libertadores con Atlético Nacional de Medellín. “No fue fácil porque mi anterior equipo no me quería vender”. Asimismo elogió al técnico del club de Núñez al destacar que tiene “mucha energía y jerarquía”. Por otro lado y en cierta coincidencia con Lucas Pratto expresó que desea “conseguir cosas importantes”.

Por su parte, el plantel continúa con su pretemporada en Miami dónde realiza entrenamientos en espacios reducidos y prácticas de fútbol. En el entrenamiento se vio a Rodrigo Mora en buena condición, mejorando luego de una lesión que lo marginó el año pasado.

Novedades desde México

Los futbolistas Lucas Zelarayán y Silvio Romero que se desempeñan en el fútbol azteca y son del interés de River parecen estar más cerca de llegar. Zelarayán, formado en Belgrano, llegaría a préstamo por un año a cambio de 1 millón de dólares con opción de compra ya que su club actual, Tigres, ve con buenos ojos la posibilidad de cederlo una temporada.

Romero, ex delantero de Lanús y actualmente en América, sería traspasado por una suma cercana a los 5 millones de dólares. El atacante ya dio una señal en su cuenta de Twitter y eliminó la parte que lo señalaba como futbolista del América.

Un pase que no está descartado es el de Damián Musto que juega en Xolos de Tijuana, pero River tiene que esperar que se resuelva su caso de doping.

