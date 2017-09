Carlos Pinto, secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles, explicó en declaraciones a LU5 que el anuncio oficial tiene que ver con una cláusula dentro del acuerdo de precios para 2017.

"A partir del 1º de octubre se mantendrá la paridad con los precios internacionales", dijo y agregó que se llegó a una instancia donde la competencia o el mercado determinan el precio.

"Yo creo que es bueno, si el acuerdo hubiera seguido indicaba que cada tres meses se debían reajustar los precios", sostuvo y añadió: "Dentro del mismo acuerdo había una cláusula que establecía que si el precio del petróleo a nivel internacional superaba los 55 dólares durantes un período de tiempo quedaba liberado el acuerdo, que es lo que hizo el gobierno, no tomó una decisión unilateral sino que se ajustó al acuerdo firmado".

En ese sentido, Marcelo Pirri, presidente de la Cámara, agregó que el anuncio oficial se debe a que el precio del crudo se mantuvo durante 10 días, lo que lleva a la liberación de los precios como estaba pautado.

"El precio se fijará en la competencia de petroleras. Buscamos que los precios los fijemos los expendedores, que no es lo mismo que los fijen las petroleras. En lo inmediato no va a pasar mucho, porque la variación del crudo internacional no fue mucha. Si hay alguna variación será mínima", expresó.

Respecto de los precios en la Patagonia, Pinto manifestó que el ITC se mantendrá porque es una ley que para ser modificada debe pasar por el Congreso, por lo que la región seguirá manteniendo el beneficio.

Pirri, por su parte, señaló que el ministerio de Energía está trabajando en un impuesto que atenué y que en casos de incrementos sustanciales en el crudo internacional la suba sea menor.

“No puedo asegurar que las provincias que tienen impuestos de transferencias los sigan teniendo, la idea es atenuar el precio”, aseveró y concluyó que igualmente eso lo deberá definir el Congreso.

