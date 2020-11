Los experimentos de Russo en el futuro de Boca

Por un lado, estuvo el ingreso a los partidos, de Carlos Zambrano en lugar de Lisandro López, quien venía de hacer un buen partido contra Caracas, con gol incluido. Aunque esta es la rotación más cantada que hizo Miguel para el encuentro con Lanús. El peruano arrancó como titular en los primeros partidos de la Copa y luego le tocó el turno a Licha. En una competencia muy pareja por un lugar.

BOCA RUSSO2.jpg Jugadores, hinchas y cuerpo ejecutivo del Boca; confían ciegamente en las decisiones de Russo.

En un segundo lugar, volvió a aparecer Edwin Cardona por la banda izquierda, ya afirmado en ese lugar después de haber ingresado en los primeros partidos en el puesto de Carlos Tevez. Lo del colombiano como visitante no debe considerarse un detalle menor, como prueba para cuando a Boca le toque ir a Brasil. Claro, ya no competirá con Maroni u Obando solamente, a quienes claramente se impuso, sino que lo hará con su compatriota Sebastián Villa, al que se espera de regreso para ese momento de la competencia. Y en este puesto ya no se trataría de una modificación menor para el juego del equipo: talento y pegada vs. máxima velocidad.

Otra prueba de Russo se dio en el mediocampo, también con un perfil muy distinto cada uno de los intérpretes, de acuerdo al ingreso de Nicolás Capaldo en el lugar de Guillermo Fernández, el único futbolista que estuvo en todos los partidos del 2020. Así, el juvenil se paró junto a Campuzano y mostró su dinámica habitual, rueda de auxilio de todos y compensación de cualquier déficit en el recorrido de Cardona, aunque sin el manejo de los tiempos ni el orden de Pol, lógicamente.

Y por último, claro, la primera vez como titular de Ramón Ábila desde la vuelta del fútbol, lo que hizo que Tevez jugara por detrás o en la misma línea que su amigo Wanchope, mientras que cuando juega con Franco Soldano suele quedar por delante cuando el equipo no tiene la pelota, ya que el desgaste y sacrificio lo hace el ex Unión. Acá, es nueve de área vs. nueve que ayuda en la zona media. Y Ábila pagó con un gol.

Definirá Russo, en esta búsqueda de variantes y retoques en el 11 que obtuvo la Superliga en marzo. En esta búsqueda de un Boca copero para ir detrás del sueño de la Séptima.