Los familiares de Muñoz se sienten rechazados

“A ellos les hicieron vivir una pesadilla. En la calle a ellas les retiraban la mirada y no las saludaban. Todo eso fue culpa de la Policía y la Justicia, que los marcaron como encubridores cuando ellos también estaban destruidos por lo que había hecho su hermano, al que después descubrieron que estaba muerto. Atravesaron mucho dolor”, contó la persona a este medio.

“Es mentira cuando dicen que se restituyó el vínculo con los Muñoz tras la aparición del cuerpo. Hubo gente que hasta no quería que lo enterraran en el cementerio del pueblo”, detalló.

“Incluso, una de las hermanas denunció violencia de género que venía viviendo hacía años y el municipio no le brindó atención psicológica, tuvieron que ir a Andacollo y a Chos Malal para asistirla. Hay mucha hipocresía en algunas cosas que se dicen desde la red”, dijo con bronca la persona.

“Ellas no tienen problema en que se haga la marcha del 22. Obvio que no van a participar porque ellas también tuvieron una pérdida y el pueblo las trató muy mal, como si ellas fueran responsables de lo que pasó. A las dos hermanas más afectadas les cuesta mucho perdonar todo lo que les hicieron, y eso no sé si va a sanar algún día”, concluyó la persona allegada.

LEÉ MÁS

Marcharán a un año del doble femicidio de Carina y Valentina en Las Ovejas

Doble femicidio en Las Ovejas: le bajaron a veinte días la prisión preventiva al cuñado de Lorenzo Muñoz

Comenzó jury contra fiscal y juez por doble femicidio de Las Ovejas

Absolvieron al cuñado del doble femicida de Las Ovejas en la causa por encubrimiento