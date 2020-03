Los fumadores contaminan el aire hasta con la ropa

Un equipo de investigadores, encabezado por Roger Sheu, de la Universidad Yale en Connecticut, examinó este fenómeno, que se ha dado en llamar “tabaquismo de tercera mano”, a diferencia del de “segunda mano”, que es el humo que afecta a los no fumadores cuando alguien fuma en su entorno. “Las reglas actuales que prohíben fumar en sitios públicos quizá no sean suficientes para minimizar la exposición de los no fumadores al tabaquismo de tercera mano”, señaló el artículo.