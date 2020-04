Los futbolistas se plantan por la suspensión de los descensos

"Los jugadores no están de acuerdo con la anulación de los descensos. La AFA se apresuró en terminar la temporada", expresó Marchi, y agregó en La Red: "Nadie quiere jugar sin descensos, queremos competencias atractivas, y generar puestos de trabajo".

Marchi no descartó la posibilidad de no jugar si se mantiene el formato presentado por AFA. "Hay clubes de primera división que no pagaron diciembre y enero. Solo Vélez, Patronato y Boca están al día. Vamos a ser inflexibles con los dirigentes que se están negando a pagar y se esconden atrás de una pandemia", apuntó.

En cuanto a la situación de los futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio, Marchi aclaró que tiene que haber conformidad entre las dos partes para una posible extensión y reconoció que están "en riesgo muchos puestos de trabajo".

"Escuchamos a dirigentes importantes del fútbol argentino, que seguramente ocuparán cargos importantes en la nueva Liga Profesional, afirmando que se llegó a un pacto para no contratar a los jugadores que quedan libres por falta de pago. Eso es retroceder cuarenta años, los pactos suenan a una situación mafiosa", afirmó.

La preocupación de Agremiados pasa por saber cómo harán los clubes para cumplir con los pagos de "abril, mayo, junio y aguinaldo" y en plantear una propuesta distinta con respecto a los torneos.

"Tenemos tres ejes: el primero es la salud ya que vamos a pedir todas las garantías al momento de volver a jugar; después, el deportivo, donde reclamamos un tratamiento igualitario para todos los jugadores; y el tercero es la organización de las competencias, donde deberíamos tener una opinión o una consulta sobre lo que pensamos", planteó.

Toviggino contra Marchi

Toviggino salió a defender la postura de AFA ante las acusaciones del gremio de futbolistas. "Marchi se equivocó, no evaluó que dos mil jugadores podrían perder su fuente laboral. Me deja preocupado que promueva la industria del juicio", apuntó el dirigente de máxima confianza del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Toviggino aseguró que la propuesta que AFA le acercó a Agremiados era "superadora" y una solución global a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus pero Marchi "nunca respondió".

La idea de AFA era que los futbolistas acepten una quita insignificativa, según Toviggino, de una parte de los salarios a partir de abril a cambio de una extensión voluntaria de los contratos que vencen el 30 de junio.

"Bajo la amenaza de no jugar fomenta la industria del juicio con cartas documento a los clubes que fueron los empleadores de los jugadores. Nadie habló de no cumplir sino de tener un gesto", explicó el dirigente santiagueño.

