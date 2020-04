Tapia confirmó el fin del torneo y que no habrás descensos

En declaraciones a TNT Sports, Tapia admitió que estas decisiones "para algunos pueden ser antipáticas", en virtud de las diferentes opiniones que expresaron tanto Jorge Ameal (Boca) como Rodolfo D´Onofrio (River), en contra a la ampliación de la cantidad de equipos en el torneo de Primera División.

TNT Sports LA (en ) on Twitter #TNTSportsEnCasa | @tapiachiqui RESUMEN



Finalizó la temporada

Por tabla general: Clasificados copas

Cuando se pueda se definen las plazas de la Superliga y Argentina a los torneos internacionales

Sin descensos en la temporada 19/20 y 20/21 pero con promedios pic.twitter.com/b5QFdDJyun — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) April 27, 2020

"También es decisión de los dirigentes que no haya descensos en esta temporada que ha finalizado, pero mantener los promedios para que cuando en el 2022 vuelva el descenso, sea de esa forma y podamos volver a un calendario anual como tiene Sudamérica", sostuvo.

TNT Sports LA (en ) on Twitter #TNTSportsEnCasa | @tapiachiqui RESUMEN



Finalizó la temporada

Por tabla general: Clasificados copas

Cuando se pueda se definen las plazas de la Superliga y Argentina a los torneos internacionales

Sin descensos en la temporada 19/20 y 20/21 pero con promedios pic.twitter.com/b5QFdDJyun — TNT Sports LA (en ) (@TNTSportsLA) April 27, 2020

Los clasificados a las Copas

Se aprobará que la Copa de la Superliga se dé por terminada, pero los puntos obtenidos en la primera fecha se sumarán para la tabla anual de clasificación a las Copas. Así, los primeros cuatro -Boca, River, Racing y Argentinos- tendrán su lugar en la Libertadores, mientras que del quinto al décimo jugarán Sudamericana. Estos son: Vélez, San Lorenzo, Newell's, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús. Mientras que los dos juegos que no se disputaron -Defensa vs. Estudiantes y River vs. Atlético Tucumán- quedarán suspendidos.

Además, quedan dos cupos para la Libertadores, uno por la Copa de la Superliga y otro por la Copa Argentina, que todavía no está claro cómo se repartirán, aunque sería en cancha y con un torneo a definir que todos esperan se pueda disputar desde septiembre.

El máximo dirigente del fútbol argentino, en diálogo con TNT Sports, ratificó además que se mantendrán los promedios en Primera División y que cada categoría menor definirá sus ascensos "en el campo de juego" cuando la situación sanitaria lo permita.

LEÉ MÁS

Exclusivo de LMN: el Pipa cuenta cuál será el futuro del Pipita Higuaín

La desesperación de la madre de la jugadora varada en EE.UU.