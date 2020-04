"Había gente hasta en la pista de aterrizaje esperándonos, Boca copó Neuquén"

Así lo recuerdan hoy los héroes xeneizes

El marcador se abrió con un gol olímpico de Alfredo Graciani, histórico delantero de Boca. “La verdad, recuerdo más lo del pueblo neuquino que el gol. Tengo presente más que nada el recibimiento, que no podíamos bajar del avión, había gente hasta en la pista de aterrizaje”, declaró a LMN el atacante que en su paso por el xeneize anotó 83 goles en 250 partidos.

Gol de Graciani a Alianza Cutral Co (Boca 2-A.Cutral Co 1 27-04-86)

Delirio en buena parte del país. No obstante, Heriberto González (falleció luego pescando, cuando se le dio vuelta el bote) se puso la pilcha de héroe y marcó el transitorio empate. Locura en Cutral Co. Pero a la postre y como era de esperarse, el Xeneize hizo valer la diferencia de categoría y se impuso 2 a 1 gracias al tanto de Jorge Higuaín, a los 30 del complemento. Resultado que se repetiría en la revancha en La Bombonera, por lo que Boca avanzaría rumbo al título (le ganó una final infartante a Newell's) y el Gallo se despediría con todos los honores.

image.png

“Es un partido inolvidable para mí. Lo que cuento en ruedas de amigos, es que la sorpresa más grande que me llevé es cuando bajamos del avión en el aeropuerto, la cantidad de gente que nos estaba esperando. Y lo más particular es que una vez que salimos en el micro, custodiados por la Policía, tomamos la ruta y era impresionante de ambas manos la gente que estaba parada al costado con los coches y con las banderitas. Practicamente fue del aeropuerto al hotel”, contó el Pipa Higuaín, quien definió el pleito, aún hoy sorprendido con el espectacular recibimiento.

Gol de Higuain a A.Cutral Co (Boca 2-A.Cutral Co 1 27-04-86)

Hasta reconoció que jamás vivió algo similar. Y eso que también actuó en River y en el también convocante San Lorenzo de Almagro. “A mí nunca me había pasado, es una muestra de lo que generó la ida de un equipo como Boca a la región, que revolucionó todo. La cancha obvio estaba repleta, tuve la suerte de convertir el gol del triunfo. Es un recuerdo imborrable. No creo que haya ido otro equipo como Boca para allá. Está en el albúm mío de los recuerdos esa visita a la provincia de Neuquén para jugar contra Alianza de Cutral Co”, redondeó el papá del Pipita.

image.png

Por su parte, Fabián Godoy, presidente actual de Alianza y fana también de Boca rememora una anécdota imperdible: "En La Bombonera, en la revancha, la 12 a pleno cuando Alianza hizo el gol del descuento, cantó ‘Cutral Co, Cutral Co’ y nos aplaudieron. Fue la gloria para mí que soy de los dos. No me olvido más”.

Histórico. Inolvidable. El tiempo pasa, pero este recuerdo queda para toda la vida.

Las formaciones (jugado el 27 de abril de 1986 en el Coloso de Ruca Quimey)

Alianza (1): Tomás Emilio Quiroga; Adrián "Pitufo" Ruzato, Juan Carlos Ferreyra, Miguel Angel "Negro" Díaz y Omar "Galgo" Poblet; Eduardo "Negro" Sánchez, Raúl Baglionni, Víctor Palomba y Oscar "Cacho" Coria; Heriberto "Chileno" Gonzalez y Rubén Alberto "Bamby" Flores. DT: Osvaldo Crosta.

Boca (2): Sergio Luis Genaro; Luis Abramovich, Jorge Pipa Higuaín, Roberto Passucci y Enrique Hrabina; Milton Melgar, Ariel Krasouski, Ivar Stafusa y Hoyos; Alfredo Graciani y Claudio Scalise. DT: Mario Zanabria.

LEÉ MÁS

La desesperación de la madre de la jugadora varada en EE.UU.

Camilo y Manu no "simulaban" sus picantes duelos