Los grandes ausentes criollos en mundiales

Pero va a haber muchos que quedarán fuera de la cita ecuménica. Mientras una multitud de argentinos protesta, por diferentes medios de comunicación, por la muy posible ausencia del popular delantero de Racing, Lautaro Martínez, cabe recordar otros ruidosos casos de marginados albicelestes a una Copa del Mundo.

“Fue la desilusión más grande de mi vida, lo que me marcó para siempre, lo que me definió. Ese día, el más triste de mi carrera, juré que iría por la revancha”, recuerda Maradona luego de quedar fuera de la lista de convocados para la Copa del Mundo de Argentina 1978, cuando en aquel momento tenía 17 años. Encima fue en nuestro país y la Selección obtuvo su primer título mundial en esa cita.

En 1986 una ausencia sorpresiva fue la del arquero campeón ocho años antes, Ubaldo Fillol. Quien participara en Alemania 74, Argentina 78 (campeón) y España 82 no integró la nómina de Carlos Bilardo para la copa desarrollada en México.

Otro que no estuvo en aquel Mundial en tierras aztecas fue Ramón Díaz, aunque su no convocatoria a Italia 90 fue más llamativa porque venía de romperla toda, como se dice en el ambiente futbolístico, en Europa (Inter y Mónaco). Sus goles lo candidateaban para disputar el Mundial en el país europeo, pero el Narigón no lo llevó.

Tampoco Jorge Valdano, autor del gol en la final ante Alemania en el 86, integró el plantel en el certamen en que Argentina fue subcampeona (1990) gracias a los penales del Goyco y las genialidades de un Diego diezmado físicamente. Otro jugador al que le rompieron el corazón fue a Christian Bassedas uno de los hombres de confianza de Daniel Passarella en la previa al Mundial de Francia de 1998. La disyuntiva era él o Balbo. El Káiser se inclinó por el delantero santafesino.

“Por Maradona no voy al Mundial”, dijo Juan Román Riquelme en la antesala a la cita en Sudáfrica 2010. El ídolo máximo de Boca había renunciado un año antes a la Selección pero se quedó con las ganas de disputar su última Copa del Mundo. Por último en Brasil 2014 el jugador que fue pedido por el pueblo y no conformó la lista de Alejandro Sabella fue Carlos Tevez. ¿Será Lautaro Martínez otro ejemplo de futbolista pedido por todos que se queda sin Mundial? ¿Será Dybala? Dependerá del seleccionador Jorge Sampaoli.

5 grandes estrellas argentinas sin Mundial

Maradona (78), Riquelme (2010), Tevez (2014), Ramón Díaz (90) y el propio Valdano (90), algunos de los cracks que alguna vez fueron marginados de la lista mundialista.

2 mundiales a los que pudo ir y no fue Ramón Díaz

El de México 86 y en especial el de Italia 90, en el que no abundaban las variantes en ataque y él la rompía en el Inter. Pero Bilardo lo dejó afuera.

14/05 El día que Sampa presentará la lista

Serán 35 preseleccionados para el Mundial de Rusia 2018. La definitiva la elevará semanas después y deberá reducirla a 23 jugadores. ¿Quiénes se lo pierden?