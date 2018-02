Los gremios marchan contra las políticas del gobierno nacional

ATEN Capital es parte convocante de la movilización junto a varias organizaciones gremiales, sociales y políticas. El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, explicó que esta marcha no la consideran en apoyo al líder de Camioneros, Hugo Moyano, sino que como reflejo de la vulnerabilidad a la que han llegado los derechos laborales. “Para nosotros es una expresión que reivindica la defensa de derechos que no estamos dispuestos a resignar. Aquí no se trata de una cuestión personal, todo lo contrario”, indicó.

Las consignas de la convocatoria son, entre otras, el pedido de frenar los despidos, contra la persecución de las manifestaciones y los líderes gremiales, en rechazo de la reforma laboral y previsional, y por una recomposición salarial con paritarias libres y sin techo.

El secretario general de ATE y de la CTA seccional Neuquén, Carlos Quintriqueo, dijo que llamó a ser parte de la movilización para contribuir a la unidad y en un intento de acompañar los reclamos que busquen frenar el modelo de ajuste que se quiere imponer.

Sergio Rodríguez, secretario general del Centro de Empleados de Comercio en Neuquén, afirmó que los trabajadores no se sumarán a la convocatoria, pese a compartir las consignas que reivindica la unión de gremios y agrupaciones. “Nos gustaría movilizar, pero de no hacerlo la federación no lo podemos hacer nosotros desde acá”, comentó. Agregó que “hay una campaña de desprestigio hacia los dirigentes sindicales, en el caso puntual de Moyano, es por un problema que tiene el Gobierno con él”.

Los bancarios no adhieren

Desde el gremio bancario anunciaron que no adherirán a la marcha convocada por el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.

Francisco Melo, secretario general de La Bancaria de Neuquén, confirmó que desde la semana pasada resolvieron que no se sumarían a la convocatoria ya que la movilización que realizaron ayer en la zona bancaria manifestó los conflictos del sector.

Además, Melo indicó que “lo que sí se moviliza es el gremio a nivel nacional, pero en Buenos Aires”.