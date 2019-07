Los hermanos del taxista baleado amenazan con salir a buscar a los agresores

“Acabamos de tener una entrevista con el comisario de la Comisaría Segunda que vino hasta el hospital y nos dijo, descaradamente, porque eso es lo que yo considero, que no tienen ni pruebas, ni detenido, ni nada, que están en cero, que siguen investigando”, afirmó indignada Estela, hermana de Pablo.

Ante esto, de acuerdo al audio al que accedió LMN, ella indicó que les respondió: “Tienen hasta las 6 de la mañana para ir y hacer allanamientos en los aguantaderos y detener a quién tengan que detener y empezar a trabajar”.

Tras expresar que no pueden creer que no tengan nada luego de 24 horas y de haber hecho peritajes, Estela sentenció: “Si no lo hacen, como familia vamos a salir nosotros a buscarlos a los aguantaderos y vamos a hacer el trabajo que ellos no están haciendo”.

El trágico episodio ocurrió el sábado a las 3:30 de la madrugada. La violenta secuencia comenzó en la parada N° 2, ubicada en Avenida Olascoaga y San Martín, donde dos pasajeros abordaron el móvil 051 que era conducido por Sánchez. Al llegar a la intersección de calles La Pampa y Guiñazú, apenas dos kilómetros después, los delincuentes agredieron al taxista para intentar robarle.

“El que estaba atrás, del lado del acompañante, se abalanzó y le puso el cuchillo en el cuello. El chofer no opuso resistencia porque prácticamente no se podía mover y ahí el otro, el que estaba atrás del taxista, le dispara a quemarropa por la espalda”, reveló una fuente a LM Neuquén, de acuerdo con las primeras diligencias realizadas.

