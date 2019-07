“No vamos a levantar los cortes hasta que no detengan a los agresores de mi hermano”, dijo Rubén Sánchez a LMN quien no escondió su enfado para con el titular de la Asociación de peones de taxi y contra la Policía por no dar una respuesta inmediata al ataque que sufrió Pablo y que lo tiene en terapia intermedia del hospital Castro Rendón luchando por su vida y con altísimas posibilidades en caso de sobrevivir de quedar paralítico.

La investigación

Cada pasó que da los investigadores en busca de los dos jóvenes que atacaron a Sánchez, la madrugada del sábado, parece alejarlos más de la posibilidad de detenerlos en lo inmediato.

La primera movida fuerte fue ordenar visionar todas las cámaras de seguridad tanto de la parada 2 ubicada en Avenida Olascoaga y San Martín como las de la escena del crimen en La Pampa y Guiñazú.

Todas las imágenes relevadas, según pudo conocer LMN, solo les pudieron mostrar las siluetas pixeladas y borrosas de dos jóvenes pero no hay manera de identificarlos. Aunque se siguen rastreando más cámaras por las zonas aledañas.

A esto se suma la requisa del VW Surán que manejaba el taxista que fue atacado. Si bien el auto fue derivado de inmediato a la Comisaría segunda, se tardó más de 12 horas en hacer la requisa porque el perito más importante de Criminalística está de vacaciones y al parecer no hay quien lo secunde o no confían mucho en el segundo a cargo.

Lo cierto es que de las pesquisas realizadas en el auto se levantaron rastros de todo tipo, huellas y restos biológicos como pelos y manchas hemáticas (sangre) que serían de la víctima.

A pesar de los rastros obtenidos, los peritos son muy cautos porque por el interior de un taxi pasan cientos de pasajeros y dar con los autores podría transformarse en una gran lotería.

Los rastros que estén en condiciones de ser cotejados se integraran a la base de datos del AFIS para ver si arroja alguna coincidencia. Hasta el momento no hay absolutamente nada.

De los testimonios rescatados en el sector, nadie vio nada, como mucho escucharon la detonación, salieron a la calle y asistieron al taxista. Por lo que la posibilidad cierta de que el ataque al taxista se resuelva en las próximas horas es casi una imposibilidad, aunque no escapa a la realidad que alguien llame y entregue el dato esclarecedor, lo que a la altura de los acontecimientos sería casi un milagro.

La única certeza que tienen los investigadores es que se trató de una tentativa de robo que terminó muy mal. Del audio de WhatsApp que le envió Pablo a su patrón, Edgardo “Berni” Meriño, en esos segundo posteriores a recibir un tiro en la espalda que le dañó severamente la médula y los intestinos, el taxista alcanzó a pedir ayuda y a decir que había sufrido un robo.

Durante la requisa al auto, los peritos encontraron todos los objetos personales de la víctima incluida la recaudación, por lo que ahora todo lleva a pensar que los ladrones podrían haber sido unos novatos, quizás habían consumido algún tipo de sustancia, y todos se les desmadró producto de los nervios y luego se dieron a la fuga sin el botín.

Lo cierto es que por estas horas, siguen prófugos y la Policía no tiene sus identidades y hay un reclamo de los compañeros de Sánchez que mantiene sitiada la ciudad. Salvo que el ejecutivo provincial tenga reflejos para ofrecer una recompensa jugosa que aliente las tracciones en el entorno de los autores, el caso no parece tener una resolución en lo inmediato y hasta podría quedar impune.