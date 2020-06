El médico Pablo Raña, a cargo del Laboratorio Raña, informó que su centro realiza entre 30 y 50 hisopados diarios para detectar la presencia de coronavirus. Al principio de la pandemia, un 10% de los casos analizados daba positivo porque el examen estaba más direccionado a pacientes sospechosos. En la actualidad, se hacen más chequeos preventivos y se estima que el margen de positividad es del 2%.

Andrés Varesco, del laboratorio Varesco, explicó que en su establecimiento se realizan unos 25 o 30 testeos diarios. Allí, entre el 4% y el 5% da positivo, pero el porcentaje podría incrementarse en las próximas semanas, cuando se alcance el pico de la pandemia. Tanto él como Raña envían informes periódicos al Ministerio de Salud de la provincia, que sistematiza los datos.

Ambos coincidieron en que acceder a los reactivos no es una tarea fácil, ya que son insumos importados que deben pasar por trabas burocráticas y procesos de aprobación sanitaria. Varesco indicó que ellos realizaron pedidos con mucha anticipación para tener un stock suficiente para hacer frente al pico de la pandemia. Sin embargo, los proveedores los entregan con retrasos de unas tres semanas.

Testeos-neuquén.jpg

Cada reactivo tiene un costo cercano a los 3 mil pesos, a lo que se suman otros 500 pesos de costo de elementos consumibles. Así, el hisopado tiene un valor cercano a los 3500 pesos. Según se informó, desde el procedimiento de análisis hasta la obtención de los resultados se demoran unas 6 horas. En Raña, por ejemplo, los estudios se hacen cada mediodía y se entregan cada día a las 6 de la tarde.

Por el momento, el valor de los reactivos se mantuvo estable. “Son productos que llegan de Europa y Estados Unidos con valores fijos en dólares y, por ahora, el valor del dólar oficial no tuvo grandes cambios”, informó Varesco. Según comentó, las obras sociales estatales y las prepagas más populares no cubren el estudio, que debe ser abonado por los particulares.

En los últimos días se sumó también un nuevo estudio que permite detectar la presencia de anticuerpos de desarrollo temprano (IGM) o de desarrollo tardío (IGG). Los primeros aparecen a los cuatro o cinco días de la infección y los segundos, a los 10 o 14 días. Con este test, que se practica mediante una extracción de sangre, se puede detectar a las personas que tuvieron la enfermedad y que no presentaron síntomas, pero que desarrollaron inmunidad al coronavirus.

Testeos-neuquén-2.jpg

Este tipo de análisis está recomendado a las personas que tuvieron contacto estrecho con pacientes positivos pero no tuvieron señales del COVID-19 o algún síntoma que pasaron por alto, como la aparición de una gripe común. Se trata de un test más sencillo que tiene un costo de entre 1200 y 1500 pesos, y que tiene cobertura de algunas obras sociales. Pero estos datos no son sistematizados porque este tipo de pacientes no representan el riesgo de contagio que presentan los que dan positivo en el hisopado.

Desde los laboratorios informaron que realizan un estricto control de los protocolos sanitarios para evitar que se contagien tanto los empleados como los pacientes que pasan por la sala de extracción. Por eso, los hacen ingresar por sectores separados y desinfectan luego el lugar con alcohol, lavandina diluida y luz ultravioleta.

Los pacientes se hacen menos chequeos periódicos

Si bien los laboratorios privados sumaron una nueva actividad a partir del desarrollo de testeos de coronavirus, aclararon que su trabajo diario sufrió una notable reducción a partir del inicio de la pandemia. “En abril hicimos apenas el 30% del nivel de trabajo que teníamos antes; ahora se recuperó, pero no llega al 70% de lo anterior”, explicó Pablo Raña, a cargo del laboratorio que lleva su apellido.

Los testeos de COVID-19 sirvieron para compensar parte de la actividad perdida en los últimos meses, porque son muy pocos los neuquinos que mantienen su rutina de chequeos médicos periódicos en este contexto. Según detallaron, los que acuden son aquellos que tienen enfermedades más graves y necesitan un estricto control de sus indicadores de salud.

Andrés Varesco, del laboratorio Varesco, señaló que hay muchas personas hipertensas, cardíacas o diabéticas que no están asistiendo a los centros a extraerse sangre y comprobar sus niveles de, por ejemplo, glucosa o insulina, para saber si están en buenas condiciones de salud.

“Llegan al laboratorio cuando están descompensados”, informó el profesional, y recordó que es necesario sostener los chequeos previos incluso un contexto de pandemia. De no hacerlo, es probable que eviten el contagio de coronavirus pero sufran de efectos aún más graves a causa de sus enfermedades subyacentes.

