“Se empezaron a enganchar de vuelta con Intrusos, habían dejado de verlo porque estaba muy oscuro, muy para abajo. Bueno, de hecho, el rating no los acompañaba, perdía con (Nicolás) Magaldi. Perdía con todos el caballero (por Rial), pero bueno, son épocas. Siempre ha sido un programa líder y lo bueno que tiene es que ahora la gente se engancha”, se escucha decir a Moria.

Luego, en la misma grabación, atendió a Tinelli tras su salida del “Bailando”: “Después de mucho tiempo siempre la misma cosa en la tele, la felicidad de irme del Bailando, me sentía un decorado. ¿Vas a pelear con cuanto cada cuatro de copa hay? ¡Basta, me harté! Todo bien. Amé ese programa mientras lo hice, pero mirá qué bien, ¿no? Cuando yo decido cosas digo ‘este año me voy a dedicar a la tele y así fue’, por lo menos hasta este momento”.

Tras los polémicos audios, Moria abrió Intrusos y se hizo cargo de sus dichos. “Sé que salieron audios míos… Me encanta, aumenta mi yo cada vez más”, aseguró, con su característico humor.

“No tengo que aclarar nada”, continuó, y aseveró: “Además, no pude escuchar tanto así que no sé. Lo que se escucha es lo que se escucha. Mi verdad es mi verdad. No sé bien lo que dije, pero lo que dije siempre es lo que siento. Así que me refriega lo que piensen”. Luego agregó: “Si pensaron que me iba a enojar, o lo considero una traición, para nada, mi amor”. Cerrando, la conductora volvió a hacer hincapié en la repercusión de sus acciones: “Me impresiona mi fama, porque además me dijeron que (en los audios) todo el tiempo me halago yo. ¡Qué pesada! Por eso mis audios son aburridos. ¡Si estoy todo el tiempo hablando de mí!”.