Los patacones llegaron a Estados Unidos para paliar la crisis

Todos los negocios del lugar aceptan esta forma de pago, desde la gasolinera hasta los restaurantes, debido a la preocupante situación que atraviesa la economía local.

"No hay comercio, no hay ventas y las calles están muertas. Es lo mismo a las 3 PM que a las 3 AM", dijo Wayne Fournier, alcalde de esa ciudad de 1.800 habitantes del estado de Washington; al noroeste de Estados Unidos.

"Estábamos recibiendo muchas llamadas de empresas que nos decían no estar seguras de poder continuar", dijo a la AFP.

Como el museo de la ciudad tiene una impresora que data de los años 1890, la utilizaron para hacer 10.000 dólares en rectángulos de madera. Los mismos son conocidos como "Dólares Tenino", "Dólares COVID" o, incluso, como "Dólares Wayne", por el apellido del alcalde.

Esta no es la primera vez que Tenino echa mano a esta modalidad para sortear una crisis. Lo hizo durante la Gran Depresión de los años 1930, cuando la escasez de dólares llevó a directivos de los bancos locales a imprimir dinero en corteza de picea.