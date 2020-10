Los personajes de Among Us: ¿aliens o humanos?

Among Us es el juego del momento | Foto: eloutput.com

Si no sabés qué es Among Us , seguramente habrás escuchado, al menos nombrarlo. Se trata del juego de moda que está disponible desde el 2018, pero que causa furor en esta cuarentena. Es tanta su fama, que esta app está desplazando a Fall Guys.

En el intento de matar al resto, deben evitar ser vistos y descubiertos ya que la app permite constante votaciones y debates para expulsar de la nave a los impostores de los que sospechen. Los impostores pueden también sabotear la nave para provocar el caos que les permita asesinar más fácilmente al resto de los participantes.

Lo más curioso de este juego es el misterio que rodea a los personajes. Los millones de seguidores que acumula esta app dudan de si se trata de astronautas o aliens. El medio Screen Rant investigó sobre esto y aclaró varias cosas al respecto.

Partieron del tamaño de los personajes con lo que descartan que se trate de seres humanos. Según esta web, son criaturas alienígenas de 90 centímetros, que pesan entre 40 7 42 kilos.

¿Cómo lo juego?

Cuando el juego inicia ya están todos dentro de la nave espacial, unidad que tiene varias salas y compartimientos donde debés completar ciertas misiones. Cuando uno de los participantes es asesinado por un impostor, el cuerpo es reportado y se lleva a cabo la votación para determinar quién fue.

Si nadie está seguro, la partida sigue. Si votan por alguien, quien recibe la mayoría de los votos es eyectado de la nave espacial y el mismo juego confirma si era -o no- un impostor.

Estos impostores también pueden hacer misiones con la guía de un mapa que está disponible para todos los participantes.

¿Dónde lo descargo?

La descarga de la app Among Us es gratuita y está disponible para iPhone y Android. Si querés jugarlo en PC, debés acceder a la plataforma de Steam donde Among Us sí es pago.