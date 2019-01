Los pibes que desaparecen

Lo más preocupante de esto no es todo el despliegue que monta la provincia que requiere recursos humanos y materiales en la búsqueda. Acá lo importante es la ausencia de diálogo que existe en el núcleo familiar del chico.

Que se vaya un adolescente de su casa porque se enojó con sus padres por un desacuerdo y no aparezca por unas horas puede ser algo normal. Los jóvenes a esa edad están atravesando un periodo donde definen su identidad y buscan espacio en los que ellos puedan tomar decisiones que al ser contrarias a las de sus padres pueden generar desacuerdo. Todos hemos pasado por esa etapa. Pero que se vayan por días sin avisar, sin mandar un wasap o hacer una llamada es preocupante porque demuestra no sólo la falta de diálogo sino también falta de contención y de comprensión. “¿Para que les voy a decir si no me van a dejar? Me voy igual”, piensa el joven.

También es necesario husmear un poco más en esas huidas porque se puede llegar a detectar chicos que están siendo víctimas de violencia y ayudarlos para que no queden a la deriva por no tener herramientas para afrontar el problema.