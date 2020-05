Los pilotos que se ofrecen a volar para ayudar en plena pandemia

Actualmente vive en San Martín de los Andes y es socio del Aeroclub de Allen. Cuenta con una aeronave modelo Cessna 210, un avión con cuatro plazas disponibles y una gran capacidad para equipaje. De forma voluntaria y tras leer la nota de LM Cipolletti, se ofreció para buscar a Juan Chávez, el joven que estaba varado hace un mes y medio en Misiones luego de viajar de urgencia por la internación de su padre.

“Vuelo hace 16 años, y todo lo que sé lo aprendí en Allen. A todos los pilotos nos encanta volar, es nuestra pasión, y en épocas como estas estamos todos disponibles para ayudar a quien más lo necesita. Cuando leí la nota del cipoleño varado en Misiones, me dije: cómo no voy a ayudar a que un pibe vuelva con su familia. Tenemos todo para poder hacerlo; las aeronaves, los permisos y el conocimiento. Sólo necesitamos el combustible y gestionar la asistencia”, contó Horacio en diálogo este medio.

Indicó que no sólo están dispuestos al traslado de personas, sino también a llevar medicamentos a zonas alejadas, a realizar vuelos sanitarios o transportar médicos. “En esos tiempos es ideal volar, y evitar las rutas. Imaginate, en poco más de una hora podemos unir Allen con Viedma, o viajar a la Región Sur. Lo importante es que somos muchos los voluntarios, y son muchas las naves”, relató.

Dijo que apenas comenzó la pandemia, enviaron una nota a los funcionarios de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para informar que el aeroclub quedaba a disposición de cualquier traslado que necesite la sociedad civil y el Estado vinculado a la situación de crisis sanitaria. Mandaron listado de pilotos y de aviones.

“De manera particular yo me presente en las oficinas de Defensa Civil para visar que estaba a disposición, y me dieron una planilla para circular. También me comuniqué con el hospital local. Sabemos que la situación es difícil, y la idea es ayudar en lo que sabemos hacer, que es volar”, explicó Horacio.

Asistieron a los chilenos tras el tsunami

En febrero del 2010, luego del tsunami que golpeó la costa sur de Chile y provocó 525 muertos, el Aeroclub de Allen realizó un gran vuelo sanitario llevando alimentos y asistencia.

“Desde Allen partieron 3 aviones hasta Temuco, y por tierra fue un camión cargado con comida. Desde allí se asistía con vuelos a diferentes zonas trasladando médicos, técnicos e incluso a los buzos que rescataban los cuerpos del agua”, destacó Horacio. Agregó: “Si se pudo ayudar en esa magnitud a Chile, cómo no podemos ayudar a nuestro país. Estamos disponibles para lo que se necesite”, afirmó.

Volar para ayudar

Julio Contreras fue presidente del Aeroclub de Allen por 25 años y actualmente es asesor de la Comisión Directiva. En diálogo con LM Cipolletti, contó que tienen a disposición un total de 10 aeronaves y unos 25 pilotos.

“En el club contamos con 6 naves cuatriplaza, con disponibilidad para el piloto y tres personas más, y 4 biplaza. En las más grandes hasta se puede instalar una camilla para trasladar heridos, o desmontar y hacer lugar para transportar vacunas o medicamentos. Los servicios y el mantenimiento de los aviones, como el servicio de piloto, los absorbe el club. Sólo necesitamos el combustible y la logística. Podemos volar a cualquier parte del país dependiendo de las condiciones meteorológicas, y siempre de día”, contó.

Actualmente cuentan con 70 alumnos en la escuela de vuelo, y un espacio renovado con todas las comodidades. Este club, reconocido a nivel nacional por sus espectáculos aéreos, también es famoso por sus campañas solidarias y estar presentes cuando la sociedad más los necesita.

“Hace poco hicimos un vuelo a Córdoba para llevar a tres personas que habían quedado varadas en la zona. Estamos dispuestos para lo que se necesite, y esto lo deben saber los gobiernos y la gente. Somos más de 450 socios y muchos tienen aviones particulares que también los ponen a disposición. La idea no es más que ayudar en lo que podamos”, indicó Contreras.

