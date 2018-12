Los planes de autos están al tope de los reclamos

“Los contratos, en la mayoría de los casos, la gente los firma sin leer. Lo que recomendamos primero es eso, porque muchas veces los reclamos están relacionados con algo que se firmó y, si es así, no hay nada que hacer”, advirtió Vargas. “Si la persona decidió salirse del plan porque no puede seguir pagándolo, hay que esperar que se termine para poder cobrarlo. Pero hay que ver cada contrato en particular porque hay matices, según la empresa”, explicó.

concesionaria

El segundo rubro con más reclamos recibidos por Defensa del Consumidor fue el bancario, en relación con transacciones y tarjetas. “En los servicios muchas veces la gente se encuentra con débitos que desconoce o seguros no contratados, mientras que en las tarjetas se presentan quejas por desconocimientos de compras o intereses que no estaban contemplados”, dijo Vargas.

A su vez, la compra de un electrodoméstico o un servicio técnico requerido para un artículo que después no funciona se ubicó tercero en el ranking de demanda de los usuarios.

2258 fueron los reclamos gestionados este año por Defensa del Consumidor

Hubo un aumento significativo en la cantidad de consultas atendidas, ya que se pasó de 12.513 el año pasado a 26.420 en este 2018.

Un dato saliente es la baja en la cantidad de reclamos contra las empresas de telefonía, que históricamente lideraron el ranking. “Han bajado muchísimo. Lo atribuimos a que otros rubros han explotado en sus ventas y también a los acuerdos previos con el cliente”, resaltó.

“Lo que hacemos es orientar al consumidor. Se materializan con nosotros menos de los reclamos que se reciben, ya que muchas veces no nos competen. A su vez, en los casos que nos corresponde, iniciamos la instancia de conciliación, que es hacer llegar a las partes a un diálogo y que el consumidor quede satisfecho. Lo que buscamos es ser un servicio, intentamos conciliar y que se logre un resultado”, apuntó la funcionaria.

Respecto del comportamiento de la gente como consumidora, Vargas apuntó a que se reclama más y que, en general, la población “es más consciente” de sus derechos.

Reclamos de la gente ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia

1. Automotor, planes de ahorro, y capitalización: 15,63%

2. Bancos: 9,22%

3. Cable TV: 5,71

4. Electrodomésticos: 4,77%

5. Tarjetas de crédito: 4,49%

6. Telefonía móvil: 4,16%

LEÉ MÁS

Las cuotas de planes de autos se hacen impagables

Celulares, planes de ahorro y precios mentirosos son las principales quejas de los neuquinos