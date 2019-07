“Hay muchos casos de sobreendeudamiento. Sobre todo con este furor de las empresas de entidades financieras que hacen estos préstamos a sola firma, con requisitos bastantes básicos y pocos. Lamentablemente la gente toma los créditos y se les terminan yendo detalles como los intereses que terminan pagando. En la mayoría de los casos desconocen el total de lo que tienen que pagar y se terminan con cuotas impagables”, señaló la funcionaria.

Vargas manifestó que no le sorprenden que las quejas en este rubro hayan crecido, teniendo en cuenta el actual presente económico. “No me sorprende que el rubro financiero este en el primer lugar dada la situación que estamos transitado. Habíamos notado muchas consultas con este tema. La gran problemática aparece cuando los créditos han sido tomados, ósea que es reconocida la deuda, pero no hay posibilidad de pago. Hay es cuando empieza el tema porque queda a voluntad de la empresa la posibilidad de una refinanciación. A muchos se les hace imposible pagar la cuota”, continuó.

En este rubro también figuran las quejas con “desconocimiento de gastos de tarjetas”, “Transferencias y débitos indebidos o servicios desconocidos”.

Luego, en el segundo puesto del ranking figuran los autoplanes y la funcionaria señaló que están esperando una respuesta de las empresas. “Hemos hecho el acompañamiento, las mesas de dialogo y en el expediente administrativo hemos integrado a las terminales, que son las ponen los precios a los vehículos. Estamos a la espera de esa respuesta y a partir de allí tomaremos una medida. Podrían ser sancionados. En sede judicial, los autoconvocados han hecho una nueva acción”, explicó.

En la lista siguen las quejas relacionadas con electrodomésticos; el servicio de televisión paga e internet, transporte aéreo y telefonía celular.

