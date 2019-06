Los repudian por pedir plata para sus vacaciones

Su petición, a través de GoFundMe, levantó mucha polémica. Muchos les sugirieron buscar un trabajo como el resto de los mortales para pagarse las vacaciones, pero para ellos eso no es viable. Dicen que no les compensaría trabajar porque obstaculizaría su labor como influencers: “Nos dicen que dejemos de mendigar, pero cuando tenés el impacto que tenemos nosotros en la vida de los demás, tener un trabajo no es una opción”.