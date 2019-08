En crisis, los clientes de los supermercados ya no llenan el changuito. Ahora optan por comprar lo que necesitan en el día y aprovechar todas las ofertas que les permitan hacer rendir más el salario. El golpe inflacionario de la última corrida cambiaria hizo evidentes nuevos hábitos entre los consumidores neuquinos.

LM Neuquén recorrió supermercados del centro para preguntarles a los consumidores cómo se las arreglan en tiempos de crisis para no perder el tren de las compras básicas para mantener su nivel de vida.

Entre los consultados primaron los que dicen consumir los mismos productos de siempre, pero en cantidades inferiores a las que acostumbraban. La reacción descripta por los clientes frente al escenario caldeado de la economía va en sintonía con el relato expuesto hace una semana por el gerente regional de La Anónima, Eduardo del Prete. “La gente compra lo necesario, no se stockea como había pasado en otras crisis”, apuntó.

Tal es el caso de Élida, una vecina del centro, quien contó a la salida de un súper del Alto: “Compro lo que necesito. Si me falta papa, me llevo unas papas, pero siempre me inclino por la opción más barata”. Ana María, por su lado, no notó grandes variaciones en los precios. Aseguró: “Todos los meses compro lo mismo, sin tener en cuenta el precio”.

Los-secretos-de-los-neuquinos-para-no-cambiar-de-marcas-en-los-súper-2.jpg Agustín Martínez

Marcelo, vecino del centro, se expresó en la misma línea y agregó que no se dedica a buscar precios en otros supermercados, sino que compra en el que le queda más cerca por una cuestión de practicidad.

La mayoría de los consultados sostuvo que no tuvo grandes cambios en su dieta, a excepción de algunos alimentos que subieron mucho en los últimos meses. “Generalmente me arreglo con lo que tengo en mi casa. Hace tiempo dejé de comer carne y la sustituí por pollo, que es lo que como casi todos los días”, detalló María, vecina del Alto.

Cristina, del barrio El Progreso, contó que dejó de comprar galletas dulces y que las reemplazó por pan o las tradicionales galletitas de agua.

Gran parte de los consultados por este diario señalaron que aprovechan las ofertas del tipo dos por uno, o bien, cuatro artículos iguales al precio de tres. También tienen impacto en la decisión de los consumidores los descuentos con las tarjetas propias de los supermercados.

“Antes compraba siempre en el mismo lugar, pero ahora provecho los martes y jueves en el Coto, donde hacen ofertas con la tarjeta Comunidad. Ahí sí que noto el ahorro y compro para casi todo el mes”, manifestó Azucena.

Alejandro, vecino del Alto, comentó que se organiza con su familia para ir a comprar a los súper los días que hay descuentos jugosos. “Tenés promociones de hasta un 80 por ciento en el segundo producto, entonces si vas con amigos o familia podés ahorrar un montón”, detalló. Agregó que, de esta manera, evita privarse de ciertos productos que son parte fundamental de su dieta.

