Ese es un poco el diagnóstico que hacen desde las principales cámaras de compañías de servicios petroleros sobre el impacto de la corrida del dólar, que aún es incierta y que a pesar de que la divisa se ubicó en los 60 pesos, aún no tiene un techo ni un piso definidos.

“En la actualidad, el problema es que no se puede celebrar ningún contrato entre partes que no sea en dólares, que es lo que favorecería al sector pyme y que las operadoras muchas veces, digamos en el 90 por ciento de los casos, no están dispuestas a hacerlo. Y en la relación desde la pyme a su proveedor tampoco hay precio, entonces es difícil establecer una estructura de costos”, expresó a +e Gonzalo Echegaray, representante de Relaciones Institucionales de la Cámara Empresarial de la industria Petrolera y Afines del Neuquén (CEIPA).

El economista sostuvo que estas dos semanas que se vienen, en un clima de incertidumbre cambiaria, impactan a corto plazo en la relación comercial de las pymes neuquinas: la dificultad de cerrar acuerdos comerciales, compras a precios retrasados y la dilatación (aún más) de pagos a proveedores.

Existen contratos entre operadoras y empresas de servicios que tienen cláusulas de indexación, por ejemplo, cuando la inflación supera el 7% y las actualizaciones se aplican cada dos o tres meses. Pero hay empresas que no gozan de este esquema y tienen que estoquear insumos, muchas veces a precios que aún no están claros con la devaluación.

“Acá la confianza es fundamental. Si sos un cliente de 10 años pasa mucho que hay que sentarse a negociar, charlar la nueva estructura de costos para que nadie salga perjudicado”, indicó Echegaray.

Pero el impacto más grande es la incertidumbre sobre el congelamiento del precio de los combustibles, que establece un valor fijo del barril de petróleo. Por ende, las operadoras están en una franja de incertidumbre en el desarrollo de la actividad.

Edgardo Phielipp, representante de Acipan y de la Federación de Cámaras de Vaca Muerta, sostuvo que el congelamiento del precio del barril es el principal escollo que tiene hoy Neuquén y que incide en la actividad económica de las pymes.

“Hay que esperar, pero el congelamiento del precio del barril va a impactar. Este es el primer problema. La ecuación económica cambia totalmente y hay situaciones donde no existen contratos y la solución estará sujeta a una negociación muy compleja de las partes”, indicó el comerciante.

Dijo que el planteo de la cadena de valor de las empresas locales es un tema o en debate en la Mesa de Vaca Muerta. “Está muy firme que lo vamos a llevar adelante, hay empresas bien categorizadas”, indicó.