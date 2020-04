Los súper cipoleños venderán solo productos esenciales

Así lo dispuso el Municipio, tras las quejas de varios comerciantes locales que se sienten en desventaja por no poder abrir.

Los cipoleños que van al súper ya no podrán comprar otros productos que no sean los estrictamente señalados como esenciales. Ropa, calzado, artículos de cotillón o de bazar no podrán pasar por la línea de cajas. El Municipio procura así poner un freno a la competencia desleal que se plantea entre pequeños comercios, la mayoría de ellos cerrados en tiempos de pandemia, y cadenas de supermercados habilitadas mientras dure la cuarentena.