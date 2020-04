Los talleres de baterías se las rebuscan a pesar de la caída del 70%

“Obviamente estamos con un ritmo absolutamente menor. Si bien ayuda, es un ritmo menor a lo que se esperaba. Se esperaba una situación normal”, indicó Ulises Lander, dueño de Baterías Láser, en contacto con LM Neuquén. El comerciante aseguró que se está trabajando alrededor de un 30% de lo normal, por lo que la actividad bajó entre un 60 y 70%.

“Obviamente el solo hecho de que se mueva, ayuda. Hay rubros que están muchísimo peor que nosotros, pero por lo menos estamos llegando mínimamente a un equilibrio financiero que nos permite subsistir sin exponernos tanto a lo que son los créditos, a la ayuda externa”, subrayó Lander, quien tiene a cargo 12 personas en el local ubicado en Perticone 665.

Desde el 13 de abril, los talleres mecánicos y del rubro del automotor forman parte de los exceptuados para funcionar durante la cuarentena obligatoria que rige en el país desde el 20 de marzo.

Los primeros días de apertura de los comercios de baterías fueron los de mayor demanda ya que muchos automovilistas se encontraron con problemas de arranque luego de tener el vehículo sin movimiento por varios días. “Los primeros días fue una locura la cantidad de llamados que recibíamos. Nos parecía muchísimo porque si no tenés que moverte, no tenés porqué saber que tu vehículo no arranca”, señaló el dueño de Láser.

Con un panorama parecido se encontró el dueño de Delvas, ubicado en Chaneton 130. En su caso, registró una baja aproximada de ventas del 50%. “Está más tranquilo, pero se mueve. Se hizo mucho servicio de arranque y cargas de batería, de gente que dejó de usarla por mucho tiempo. También colocación de baterías”, aseguró Darío Delvas, en contacto con LM Neuquén.

El comerciante, con dos empleados a cargo, se mostró conforme con el movimiento actual de la actividad. “Gracias a Dios se trabaja y se pueden pagar las cosas. No hubo una merma grande de ventas como en el caso de las tiendas. En mi caso mermó pero tampoco fue tan complicado”, contó.

Uno de los inconvenientes con los que se encontró fue la provisión de baterías desde Buenos Aires. “Están entregando muy poco porque hay fábricas que no han abierto del todo todavía en Buenos Aires, entonces no están entregando. Si pedís 100, te mandan 30 o 40”, indicó Delvas.

Gustavo trabaja hace 18 años en D’Alleva Repuestos, otro importante taller de baterías de la ciudad. En toda su trayectoria laboral, reconoce que nunca notó una baja de la actividad como ahora.

Sin embargo, al igual que sus colegas, se encontró con un movimiento que, por ahora, permite la supervivencia del local. “Hasta ahora estamos bien, hemos cobrado bien. Estamos en un lugar donde hay movimiento, pero estamos trabajando como se puede”, afirmó Gustavo, quien estima que actualmente trabajan un 25% respecto a la actividad normal.

“Este es un año perdido económicamente para todos, no solo para nosotros. Va a ser durísimo, y el año que viene también va a ser duro porque hay que recuperarse”, subrayó el trabajador, quien -si bien es beneficioso para su rubro- también se sorprendió por la gran cantidad de movimiento en las calles.

"Nos encontramos con muchas ventas de baterías, mucha atención por vehículos parados que la mayoría se han descargado antes. Hacemos delivery para que la gente no salga y se quede en su casa, pero la gente anda igual", contó el hombre.

LEÉ MÁS

Los comerciantes proponen empezar a abrir gradualmente

Los comercios gastronómicos no venden ni el 10% habitual

Mirá la lista de los comercios con delivery en Neuquén