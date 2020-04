"Esta película no la elegimos", el mensaje de Norma Aleandro por la pandemia

"Porque lo nuestro es encontrarnos, la comida con la nona, los abrazos con la vieja, el consejo apasionado, el chisme, el mate. Las miradas de amor, también de las otras. Los bailes de farol, los festines de esquina, las cosas dichas de frente", continúa relatando Aleandro mientras se suceden pasajes de clásicos como Días de vinilo La Nona y el Hijo de la novia, el conmovedor film que ella misma protagonizó junto a Héctor Alterio y Ricardo Darín.

"Esta no es la película que elegimos, pero buscamos la forma de seguir en contacto. De compartir el Sol de otoño, que cruza todas las ventanas. Y aquel claro de luna, de brindar los aplausos que no están en las salas para ellos y para ellas", remarca Aleandro mientras se ve una imagen del Teatro San Martín y otra del Hospital de Niños.

"No, no, esta no es la película que elegimos, pero ya va amaneciendo otro tiempo en que todos los sets vuelvan a iluminarse, en que vivamos grandes historias y también historias mínimas, en que se tenga 100 días para enamorarse, llenos de arte, de luces, de creación, de trabajo, de encontrarnos ahí donde cantó Carlitos, donde Pepe estalló, donde Tita aclaró y Niní brillo. Donde Soffici abrió mil puertas. Favio hizo soñar, donde impactó Sandrini, donde Del Carril conmovió, tras ese tiempo de valientes", añadió haciendo un tributo a emblemáticas personalidades del mundo artístico, como Carlos Gardel, Pepe Biondi, Tita Merello, Niní Marshall, Mario Soffici, Leonardo Favio, Luis Sandrini y Hugo del Carril.

"Se asoma un tiempo de revancha para llenar de felicidades nuestro lugar en el mundo. Y va a llegar ese momento en que volvamos a salir escena todos juntos con más sueños y más trabajo como los días más felices", concluye el relato de la actriz mientas se muestran imágenes de actores y segmentos de producciones audiovisuales que quedaron en la memoria colectiva.

