La asamblea definirá la modalidad de la medida que podría ser un corte total. También determinarán hasta que hora interrumpirán el tránsito y cuál será su próxima actividad.

Pablo Sosa, delegado de los trabajadores, confirmó a LM Neuquén que el jueves cobraron sus salarios pero que están muy preocupados por el futuro de sus empleos. Además, contó que hay 22 trabajadores del comedor que están suspendidos sin goce de sueldo y a quienes no les confirmaron aún el pago de los haberes de junio.

El comedor funciona con una empresa tercerizada pero sus empleados hace años que se desempeñan en el lugar. “Son compañeros nuestros, hace 20 años que trabajan en la PIAP, fueron cambiando con distintas empresas pero siempre quedaron”, explicó Sosa.

Con esta suspensión los demás trabajadores no cuentan con el servicio de comedor por lo que si es que no se llevan comida a sus puestos de trabajo pueden pasar hasta 12 horas sin comer, ya que por la ubicación de la fábrica no hay dónde comprar.

Este viernes, los representantes de Piap llevaron hasta Casa de Gobierno un petitorio donde le solicitaron al gobernador Omar Gutiérrez una reunión urgente.

