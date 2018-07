Los trabajadores rurales agremiados en Uatre cortaron el viernes pasado la Ruta Nacional 22 a la altura de Puente 83, y causaron un gran trastorno vehicular. Pese a no recibir respuestas levantaron pasada las 18. En diálogo con LM Cipolletti, el vocero del grupo, José Luis González, adelanto que mañana volverán a la ruta.

“Vamos a cortar el tránsito en el mismo lugar a partir de las 9. No vamos a dejar pasar a nadie que no sea de emergencia, como ambulancias, bomberos y colectivos escolares. Estamos reclamando un urgente incremento salarial y el reconocimiento de la zona desfavorable. Además, queremos que los titulares del gremio Uatre den un paso al costado porque nunca atendieron nuestros reclamos. No nos representan”, expresó González.

Los trabajadores dijeron que se quedaran bloqueando el camino hasta obtener una respuesta favorable.

LEÉ MÁS

Trabajadores rurales cortan la Ruta 22 a la altura de Fernández Oro

Incendiaron un camión durante una protesta en Catriel