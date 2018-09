La periodista de Agenda Fox Sports y conductora El Diario (C5N) se impuso sobre Emiliano Pinsón y Marcelo Benedetto.

"Este es un premio que se lo dedico a las mujeres y en especial a las del ambiente deportivo que seguimos ganando espacio a pesar de las dificultades", dijo Rubinska.

"Era un premio que siempre fue de hombres, ahora empieza a ser mixto. Creo que es una lucha y un premio a todas las mujeres porque está bueno que empecemos a ocupar estos espacios", añadió la conductora en diálogo con Minuto Uno.

La primera nominación de Luciana fue en el 2016 pero salió ganador Enrique Macaya Márquez. En 2017 tampoco fue elegida ya que APTRA destacó Diego Latorre.

"Me siento muy orgullosa de ser la primera mujer en este rubro que siempre estuvo integrado por hombres. Es un camino que se empieza a abrir y espero que cada vez seamos más para que haya más igualdad para todas", remarcó la ganadora, quien se emocionó con la ovación de sus compañeros y ex compañeros de trabajo.

El premio de Rubinska llega en un año marcado por el avance del movimiento feminista y una semanas después de que el "Turco" Husain cuestionara a la periodista Antonella Valderrey por hablar de fútbol en un programa deportivo.

El ex jugador dijo que no concebía la idea de debatir con una mujer cuestiones de fútbol. Mientras debatían en el piso, en el móvil estaba Antonella Valderrey que le contestó: “Yo pensé que éramos un programa de actualidad, no del siglo pasado, si las mujeres podíamos o no hablar de fútbol, opinar de fútbol, trabajar en el fútbol".

"Queda claro que las profesiones no tienen género: algunos son buenos, algunos son malos, algunas son buenas y otras malas en todos los ámbitos”, sostuvo con firmeza Antonella.

