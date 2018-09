"¡Me calenté, me calenté! Me pareció el primer Aquadance caliente. Ustedes son una pareja… me dan ganas de verlos juntos, o por lo menos un rato. Había algo creativo y también de riesgo. Fue muy arriesgado lo que hicieron. Entendí, Jime, por qué estabas tan nerviosa. Se los vio muy sexy, muy sensuales ¡Me encantó!", exclamó Flor Peña antes de puntuar la explosiva coreo que culminó con un apasionado beso de la cantante y su compañero Mauro Caiazza.

En medio de la devolución del jurado, Marcelo Tinelli aprovechó para meterle pimienta a la situación y le preguntó a Barón sobre Daniel Osvaldo, su ex pareja y padre de su hijo Momo.

“¿Escuchó lo que dijo Daniel Osvaldo de Guillermo Barrios Schelotto? Durísimo fue. Que Guillermo era un ‘gonca’ porque no se animaba a sacarlo a Tevez”, le comentó el conductor de Bailando 2018. “No lo escucho a él hace tiempo, por suerte. Ya está demodé el rockero baqueta, ¿no?”, respondió Barón, entre risas.

