Las Calabró, en guerra con Laurita Fernández

Según explicó Marina en Los Ángeles de la Mañana, su hermana la llamó durante el verano de 2016 porque la prensa daba como un hecho la relación de Fernández con Fede Bal mientras la bailarina trataba de recomponer su relación con Fede Hoppe. “Me consta que Iliana la quería, de hecho, ella mil veces me ha llamado para decirme ‘Marina, aflojale a Laura. Estás ensañada con que anda con Fede Bal. La verdad que no, ella anda con Hoppe”, relató la periodista.

“No soy de hablar de cosas del ambiente con mi hermana. En este caso puntual, la hablé de Laurita porque estaba sufriendo”, contó Iliana, para luego agregar que se sintió usada por la bailarina: “El tiempo no me dio la razón a mí, pero yo me la había comido y quería convencerla a mi hermana de que la tratase bien. Después se me vino mi hermana, me llamó… Nunca más le pido nada. Me sentí usada”.

Entradas: la bailarina le sacó en cara a Iliana haberle dado localidades para ver sugar.

Se lo sacó en cara

Como si fuera poco, Iliana reveló que la jurado del “Bailando” le sacó en cara las dos entradas que ella pidió para que su mamá Coca pudiera ver Sugar, obra que protagonizó. “¡Qué de cuarta! Habla muy mal de Laurita. Se metió con la Coca. Ojalá le dure el éxito porque uno se sube a un pony pero no se contesta así”, manifestó enojada Yanina Latorre.