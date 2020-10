Lucifer: de Superman a enemigo del diablo

El regreso de Tom Welling a la pequeña pantalla es uno de los momentos más esperados de la temporada televisiva 2017-2018 y por fin tenido lugar. El fichaje del ex protagonista de Smallville por la tercera entrega de Lucifer fue anunciado en la pasada Comic-Con de San Diego y ya hemos podido verle en la piel del teniente de policía Marcus Pierce en el primer episodio, 'They're Back, Aren't They?' (3x01), emitido al otro lado del charco.

Tom Welling, el que interpretase a un jovencísimo Clark Kent durante 10 temporadas en la exitosa serie de CW ha respondido a esta pregunta en declaraciones a Entertainment Weekly:

TOM WELLING.jpg Tom Welling tuvo una excelente participación en Lucifer.

"Va a sonar cursi, pero es la verdad. Había tenido negociaciones con Fox sobre otros dos proyectos para este año que al final no funcionaron, para uno era demasiado joven y para el otro simplemente no era la persona adecuada. Una maña de lunes, recibi una llamada de mi agente: 'Tenemos una oferta para ti, de la serie 'Lucifer' para hacer 10 episodios", comentó Tom Welling.

Según explicó Tom Welling, todo ocurrió muy rápido a partir de entonces, porque el rodaje comenzaba esa misma semana. No obstante, la llamada del que fuera 'showrunner' de Smallville, Greg Beeman, acabó siendo decisiva en la respuesta afirmativa del actor.

Me dijo: 'He oído que tu nombre está en la lista para estar en 'Lucifer'. Te conozco. He trabajado en la serie. Te va a encantar, no lo pienses demasiado'. Así que hice un maratón de seis episodios de la serie Los vi y la conversación del miércoles por la mañana fue: 'No quiero hacer 10 episodios'. Y ellos dijeron 'Tienes que hacer 10, son 10 o nada'. Y yo: 'Quiero hacer más. Quiero hacer 15'. Así que firmamos 15 episodios porque me gustó mucho y habiendo conocido al reparto y al equipo son muy divertidos.

Tom Welling, en la tercera temporada de Lucifer, no solamente es el teniente jefe de la policía, sino que además de ser un rival amoroso para el personaje de Tom Ellis, también resulta ser un conocido milenario de Lucifer, Caín; aquel que asesinó a su hermano (Abel) a sangre fría.