Lucifer ya tiene su temporada final lista

“Último día en el writer’s room (departamento de escritores) de Lucifer”, escribió Modrovich, junto a una imagen de la llamada vía Zoom con los otros guionistas.

“Estas personas me inspiran más allá de las palabras. ¿Cómo es posible que un corazón pueda sentirse tan lleno y sin embargo romperse al mismo tiempo?”, mencionó también la productora.

Cabe destacar que fue hace un mes cuando Joe Henderson, otro de los productores, informó el inicio del rodaje de la segunda parte de la quinta temporada de la serie.

Cómo se recordará, Lucifer, basada en el cómic de DC del mismo nombre, fue rescatada por Netflix luego de ser cancelada tras tres temporadas por la cadena FOX, que originalmente la transmitía.

Tom Ellis no quiere seguir en el proyecto

Según el portal Digital Spy, una de las razones que pesó para que llegara el final de Lucifer fue que su estrella, el actor británico Tom Ellis, dejó claro que no tiene intenciones de volver a convertirse en Lucifer Morningstar.

En una entrevista reciente en su natal Galés, el actor dejó por sentado que interpretar al rey del infierno ha sido un gran viaje emocional, pero que ya no quiere hacerlo más.

"Sé que no quiero hacerlo más. Principalmente porque quiero saber que estamos terminando y porque me lo he pasado muy bien", dijo el diablo más exitoso de la pantalla chica.

Además de eso, como actor también está interesado en desarrollar otros retos en su carrera, ya sea en televisión o en el teatro.