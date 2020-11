Luisa Calcumil llevó la obra de Gregorio Álvarez a las redes

Calcumil compartió escenario con otros invitados, que también participarán de una charla-debate posterior. “Lo atractivo del teatro leído es que toda la expresión se fundamenta en la palabra. Perteneciendo a una cultura oral donde la palabra ha sido no sólo una forma de comunicación, sino que además una forma de cuidar la naturaleza, de trascender en forma espiritual, la verdad es que es una hermosa oportunidad de leer textos de Gregorio Álvarez”, dijo a LM Neuquén.

“Don Gregorio ha tenido una gran conexión con todo lo que ha sido la cultura mapuche, pudiendo observar y escuchar y en gran parte poder entenderla”, agregó.

- ¿Cuál es la significación de la Machi o de las mujeres consejeras en ambas obras?

Ser Machi en principio, no es algo que se determina por deseo o porque a alguien se le puso en la cabeza que quiere ser Machi o porque alguien le aconsejo a otro que lo sea. Es algo que se recibe sin ningún tipo de especulación y le puede pasar tanto a un hombre como a una mujer, ya sea adulto, niño o adolescente o a personas adultas o aún ya muy ancianas. Son todos casos especiales y muy particulares y cuando “toca” este destino realmente es de mucha responsabilidad, de mucha tarea y también sufrimiento. No es como se podría pensar que a quién le toque esa función lo va a poner en un lugar de privilegio. Mi abuela era Machi y lo que he visto es que siempre trabajó y siempre sufrió.

- ¿Qué representa abordar la perspectiva de la cosmovisión mapuche en esta puesta?

A mí me interpela que cuando las personas se acercan a abrevar en nuestra cultural mapuche rápidamente se crean estereotipos que se alejan rápidamente de la humanidad y hasta de las propias contradicciones que tiene toda cultura. Así que en relación a esta obra de Gregorio Álvarez me parece uno de los trabajos más serios y que hasta dónde ha podido ha profundizado mucho en nuestros temas. Las cosas más genuinas sobre nuestro pueblo han sido escritas en bibliografía que hoy es muy difícil de conseguir. Yo siempre digo, en el idioma todavía tenemos nuestra raíz, nuestros apellidos y el color de la piel y este sentimiento de que estamos vivos y va depender de nosotros y de nuestro destino mientras tengamos estas oportunidades de manifestarlo por supuesto con el debido respeto al resto de las demás manifestaciones.

luisa-calcumil.jpg

- ¿Qué nos puede contar acerca de los elementos musicales y ritualísticos que aparecen en la obra?

Mi Kultrum, por ejemplo, ha sido preparado para trabajar en estos ámbitos, tocarlo se trata de una convocatoria respetuosa concebida para el ámbito teatral. Yo en el momento en que voy a manifestar ese mensaje, recién saco mis instrumentos y también en el momento en que los guardo y los transporto también de manera muy cuidadosa porque eso es lo que he recibido como consejo de tantas ancianas, amigas y hermanas. Además de mi propia madre amorosa, yo también he tenido muchas “madrecitas” de nuestra cultura y he conocido a muchas de ellas que me han enseñado muchas cosas. Yo he sido nieta de Machi y además nunca he tenido esa ambición de saber más al contrario en más en muchas ocasiones alguna de esas ancianas habiéndome escuchado por radio me han enviado invitaciones para que yo vaya a sus casas a aprender de ellas. Nuestra gente mayor siempre ha estado atenta a que nuestra cultura sea respeta y valorada. La velocidad y la ansiedad de los ámbitos urbanos hace que esa urgencia impuesta al interés sobre nuestra cultura muchas veces resulte de una forma distorsionada del conocimiento de las mismas.

- ¿Cuál es el balance de su vuelta a las tablas en esta situación de virtualidad?

Yo agradezco a los compañeros y compañeras junto a quienes trabajamos en la puesta en marcha de este proyecto, especialmente al Director Lucio Herrera, que es quien nos convoca y que hace posible que estas cosas tan bonitas de la Patagonia puedan volver a ponerse en consideración y que la gente siga disfrutando de ellas. Aprecio muchísimo a toda la neuquinidad que siempre me ha recibido y a todo lo que hacemos con tanto aprecio.

Por su parte, Lucio Herrera director de la obra agregó que desde la Casa Museo del Dr. Gregorio Álvarez durante todo el año se realizaron obras y acciones que resaltan su figura. “El año pasado llevamos adelante una representación de la obra “Baigorrita” del don Gregoria también dentro del género del Teatro Leído y este año le dimos vida a “Pehuén Mapú” una obra más compleja y de características más poéticas a la que sumamos además de la obra “El Huinca Blanco” de Olascoaga cuyo Museo es una casa hermana de la nuestra en el contexto de las acciones que lleva a cabo el Ministerio de Cultura de la Provincia”, explicó.