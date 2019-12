Lula agradece el mimo que le llegó desde París

El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo en prisión hasta noviembre cumpliendo una condena por corrupción, agradeció ayer el título de ciudadano honorario que le concedió la Alcaldía de París en "un momento tan difícil" de su vida. "Me dijeron que me convertí en el más parisino de todos los brasileños", se rió.