Luli Salazar confesó que fue abusada a los 22 años

Por primera vez la modelo reveló que fue abusada cuando tenía 22 años. “No fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: ‘¡Dale!, ¿no te gusto?’. De los nervios me salió gritarle: ‘¡Estoy de novia, estoy de novia!’”, recordó la rubia. Luego explicó que les informó a sus superiores y que el actor que la acosó recibió un llamado de atención.