Macchiavelli: el PRO tiene que "ampliar su base de sustentación"

¿Con quién está hablando en el armado en la provincia de Neuquén luego de que Mauricio Macri perdiera las elecciones en 2019, quiénes son los referentes?

Estuve reunido con la mesa directiva del PRO Neuquén, con Marcelo Bermúdez (concejal por la ciudad de Neuquén), con Leticia (Esteves, David (Schlereth) y Leandro López (ex diputado nacional), y también vamos a hablar con Aníbal Tortoriello, quien es presidente del PRO en Río Negro. Seguramente también vamos a tener reuniones con las autoridades de la UCR y de Nuevo Compromiso Neuquino y también de la Coalición Cívica.

—Algunos sondeos le dan a Larreta el 50% de imagen positiva, como en Córdoba. ¿Cómo lo van a presentar en el resto del país?

Mi rol tiene que ver con la construcción del PRO, no solo con la de un candidato, más allá de mi afinidad con Horacio, ya que van a ser 20 años que trabajo con él. Tengo la responsabilidad de construir un PRO más fuerte dentro de una alianza que fue Juntos por el Cambio en 2019. En ese marco, veremos cómo irán evolucionando cada uno de los dirigentes que componen nuestro espacio.

Fue un error no haber ampliado la base de sustentación y lo reconocemos. Es un aprendizaje que nos dejó haber perdido las elecciones

¿Cómo será este nuevo espacio de construcción? ¿Se va a ampliar a otras fuerzas políticas más allá de la UCR y la Coalición Cívica?

Creo que necesariamente nos tenemos que ampliar, la experiencia hasta el 2019 nos marcó que hace falta eso. Juntos por el Cambio obtuvo el 41% de los votos pero no alcanzó. Para ganar una elección en Argentina se necesita el 45% o el 50%. No es solo análisis político sino numérico. Tenemos que tomar riesgos y sumarnos con gente que eventualmente compartimos valores pero podemos pensar diferente en algunos temas. Un espacio requiere que sea heterogéneo, con distintas miradas. No solo a nivel nacional sino en los distritos.

¿Cómo van a tomar el debate de la grieta? Durante años, este país estuvo dividido entre Macri y Cristina, el macrismo o el kircherismo.

Hay una convicción en nuestro espacio que dice que no hay más tiempo para la grieta. Las dos últimas presidencias, tanto la de Macri como la de Alberto Fernández, lo han planteado como sus objetivos, pero después, por distintos motivos que hoy no vienen al caso, eso no ocurrió. Tenemos que dejarla atrás y trabajar en mínimos consensos, no podemos estar en un país del 50% de posiciones, no es viable para fortalecer la democracia. Es hora de terminar con esa grieta de manera definitiva para los argentinos.

Cuando perdió Macri, hubo críticas internas en Cambimos por el excesivo márketing político y la falta de contenido político.

Creo que fue un aprendizaje acerca de la importancia de ampliar la base de sustentación tanto en el 2015 o 2017, deberíamos haber ampliado la base. Lo ha dicho el ex presidente. Está claro que ese fue uno de los problemas que tuvo el gobierno de Macri y no queremos repetir ese error.

—En un momento el PRO apoyó las decisiones de Alberto Fernández. ¿Cómo están ahora tras la pandemia?

Seguimos trabajando con Nación y con el gobierno de Kicillof, todas las semanas estamos hablando.

“Competiremos contra la grieta”

Eduardo Macchiavelli sostiene que Larreta mantiene un buen vínculo con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en términos de institucionalidad y diálogo en el marco de la pandemia del coronavirus. “Competimos básicamente contra lo que mencionábamos, contra la grieta y la necesidad de dejar atrás varios años de desencuentro”, sostuvo el funcionario del gobierno porteño y uno de los referentes del PRO nacional.