El presidente Mauricio Macri tildó esta tarde de "cobarde" al Gobierno de Venezuela por "someter a un pueblo por medio de la fuerza", al tiempo que criticó a la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, por haber concurrido sin invitación a la reunión del Mercosur días atrás.

"Desde el primer día ratificamos que creemos en la necesidad de que los venezolanos puedan volver a decidir sobre su futuro. El Gobierno que tienen hoy, desoyendo los pedidos de los venezolanos y del mundo entero, insiste y todos los días nos enteramos de nuevas disposiciones que castigan aún más al pueblo venezolano", sostuvo el mandatario.

Tras reunirse con su par chilena, Michelle Bachelet, el jefe de Estado afirmó que "eso es realmente cobarde, someter a un pueblo de esa manera por medio de la fuerza y no dejándolos expresarse eso es lo más cobarde que uno puede hacer".

En conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, el líder del PRO consideró que la actitud de la canciller venezolana "no es para tomarlo seriamente" y agregó: "Uno no puede autoinvitarse a un lugar al que no ha sido participado".

En tanto, la mandataria trasandina señaló que "Chile entiende que el tema de Venezuela es soberanía del pueblo resolverlo" y bregó por "una salida pacífica y humanitaria" del conflicto.