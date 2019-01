Macri afirmó que su candidato en la provincia es Pechi

“Trabajamos muy bien codo a codo con Omar Gutiérrez, transformamos Vaca Muerta de una promesa en una realidad”, dijo el Presidente, quien reconoció la fortaleza de la formación y la generación de empleo que genera.

“Un país para poder crecer y desarrollarse necesita energía. Hoy Vaca Muerta marca un horizonte de mucho empleo y exportaciones”, agregó.

Contra el clientelismo

Al mismo tiempo que Macri hablaba en el programa Todo bien, Quiroga oficializaba en conferencia de prensa la conformación de la fórmula de Cambiemos con el diputado nacional David Schlereth.

Enfático como siempre, Quiroga dijo que confrontarán en las urnas para darle fin “al clientelismo, al aparato político y al privilegio” en la provincia, tras 55 años de gobiernos emepenistas.

El intendente reunió a los partidarios y funcionarios de Cambiemos en un céntrico hotel donde también presentó a la funcionaria municipal Leticia Esteves como su primera candidata a diputada provincial.

“No se trata de una fórmula simplemente, sino de un equipo que cree que la política, en primer lugar, no es clientelismo, no es aparato político, no es privilegio ni acuerdos entre varios espacios para que nunca cambie”, sostuvo Pechi.

El auditorio estalló en un cerrado aplauso ante la respuesta del intendente sobre las declaraciones del gobernador, Omar Gutiérrez, quien había deslizado que Cambiemos definió la fórmula con Nación. “Lo dice él, que va todas las semanas a Buenos Aires a pedir plata para pagar los sueldos”, señaló Quiroga, quien aseguró que jamás le pidió una audiencia a Mauricio Macri, a diferencia de Gutiérrez, quien lo hace en forma semanal.

Pechi dijo que se definió por Schlereth como compañero de fórmula tras reunir requisitos como saber sobrellevar con minoría un ámbito legislativo, tal como sucedió cuando presidió el Concejo Deliberante.

Se refirió al candidato a vicegobernador como “un hombre íntegro que encabezó un triunfo histórico en la provincia” en el 2017 y que “fue un mensaje contundente de que la gente quiere avanzar” al tiempo que destacó su capacidad de “construir consensos” y su oficio.

Schlereth confesó que es una apuesta “arriesgada” como lo fue también en el 2013 cuando saltó del ámbito privado al público en su primera candidatura dentro de ese espacio político.

El legislador nacional dijo que “redobló” la apuesta al aceptar este nuevo desafío tras replantearse, en la esfera familiar, la posibilidad de seguir o no asumiendo mayores responsabilidades. “Lo asumo con la plena convicción de que voy a aportar algo importante dentro de esta construcción política”, agregó.

Cualidades

“Verán experiencia (por David) y frescura, como en el caso de Leticia, que encabezará la lista de diputados provinciales, al frente de la transformación”, sostuvo Quiroga, quien manifestó sentirse orgulloso de conformar “un equipo que no es por conveniencia sino por afinidad y deseo de transformar el futuro”.

Por último, arengó a todos los presentes: “Lo que hicimos en la capital neuquina se puede hacer en el resto de la provincia. No tenemos un equipo para competir en una elección sino para gobernar la provincia de Neuquén”.