Macri dijo que seguirán los cortes de energía

Buenos Aires

Mauricio Macri aseguró que, aunque “disminuirán un poco”, este verano volverá a haber cortes de luz debido a la “pésima política energética” del gobierno kirchnerista, al tiempo que advirtió que llevará seis años o más poder revertir la situación en esa materia. Así lo afirmó en el marco de la Jornada Nacional de Emergencia Energética, en la sede del gobierno porteño, donde cargó duramente contra la gestión energética de Cristina.

“Hubo escandalosos niveles de corrupción. Y no sólo no se invirtió, sino que se robó y no se controló”, algo que definió como un “cóctel siniestro”. El jefe de Estado dijo que, con las medidas tomadas en el último año por el Gobierno, “van a disminuir los niveles de cortes este verano, pero vamos a volver a tenerlos: llevará un tiempo recuperar un proceso de inversión”.