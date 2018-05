Macri y el acuerdo con el FMI: "Nadie nos condicionará"

“El FMI no habló de leyes laborales, jamás nos planteó un tipo de cambio ni se mete con nuestras legislaciones”, explicó y añadió: “No hay agenda oculta. Saquemos esas cosas de la cabeza, acá nadie nos va a condicionar”.

En conferencia de prensa en Olivos, el Presidente remarcó que “bajar el déficit fiscal significa darle garantías de que podemos devolver el dinero”. “Nos van a decir en qué número nos sentimos cómodos en la reducción del déficit; después, cómo lo reducimos es un tema nuestro, de los dirigentes argentinos, ellos no nos van a decir ‘bajen esto y esto’”, advirtió.

Macri dijo que el FMI “es una herramienta adicional que da más estabilidad”. “No nos tiene que incomodar. Es una institución seria con la cual se hacen buenos o malos acuerdos, y vamos a hacer un buen acuerdo, inteligente, que garantice el crecimiento. Podemos ir al Fondo porque no tenemos nada que ocultar. Pueden venir, revisar lo que hacemos. Toda la información en este gobierno es transparente. No hay gente que lleva bolsos a conventos. Como no tenemos nada que ocultar, no nos molesta que nos vengan a inspeccionar para ver cómo va nuestra economía”, reforzó.

También resaltó el “apoyo” de los principales países que conforman el FMI. “Todos quieren que nos vaya bien y ayudarnos a que podamos transformar nuestra realidad, equilibrarnos y poder crecer”.

“Consideramos superada la turbulencia cambiaria. Es importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en sectores de la población, hubo miedo y angustia”.Mauricio Macri. Admitió que pusieron metas demasiado optimistas.